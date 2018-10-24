HABER

Üst geçitte intihara kalkışan kişiyi vatandaşlar ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 18:56 | Son Güncelleme

İZMİT'te, üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan C.H.'yi (45) vatandaşlar ikna etti.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan C.H.'yi (45) vatandaşlar ikna etti.

İzmit'te oturan C.H., intihar etmek amacıyla D-100 Karayolu Halkevi mevkiinde bulunan üst geçide çıktı. Üst geçidin korkuluklarına çıkıp, ailevi sorunları olduğunu belirterek yaşamına son vereceğini kaydeden C.H.'yi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin gelmesi beklenirken, çevredekiler C.H.'ye eyleminden vazgeçmesi yönünde çağrıda bulundu. İkna olan C.H. korkulukların gerisinden üst geçide geçti. C.H., 112 Acil ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNERKarnını görenler inanamıyorKarnını görenler inanamıyor
Tartıştığı üvey annesini boğazını keserek öldürdüTartıştığı üvey annesini boğazını keserek öldürdü
ABD'den Konya'ya gelip, öldürdüğü eski eşinin kocası için gözaltında dua etmiş (2)ABD'den Konya'ya gelip, öldürdüğü eski eşinin kocası için gözaltında dua etmiş (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da yoğun kar yağışı sürprizi! Göz gözü görmüyor

Van'da yoğun kar yağışı sürprizi! Göz gözü görmüyor

Tartıştığı üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Vahşet! Üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Vahşet! Üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Ordu Valisi yeni yapılan stadyumu inceledi! Top sektirme anı sosyal medyayı salladı

Ordu Valisi yeni yapılan stadyumu inceledi! Top sektirme anı sosyal medyayı salladı

Okulda iğrenç olay! Öğretmen 18 öğrencisini taciz etti

Okulda iğrenç olay! Öğretmen 18 öğrencisini taciz etti

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.