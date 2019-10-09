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Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitte bariyerlere çarparak devrildi.

Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitte bariyerlere çarparak devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, çevre yolu trafiğinde de uzun süre aksamalar yaşandı.
Kaza, Antakya - Samandağ karayolu Otogar üst geçidinde meydana geldi. A.G.’nin kullandığı 31 ACK 545 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce refüjdeki bariyerlere daha sonra da karşıdaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü A.G. ve yan koltukta bulunan M.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle üst geçit trafiğinde uzun süre aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri başka kazalar olmaması için karayolunda önlem aldı. Yaşanan trafik sıkışıklığı, araçtan savrulan inşaat malzemelerinin toplanması ve devrilen otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı

Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı

Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı

Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı

Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı

Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı

Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı

Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı

Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı

Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı

Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı

Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı

Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı
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