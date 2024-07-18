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  4. Üst geçitten atlayan genç kızı, sürücüler fark etti!

Üst geçitten atlayan genç kızı, sürücüler fark etti!

18.07.2024 23:52
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Adıyaman’da üst geçitten atlayan bir genç kız yaralandı. Karayoluna düşen genç kızı fark eden sürücüler araçlarını durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Üst geçitten atlayan genç kızı, sürücüler fark etti!

Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide çıkan B.Ö. (18), isimli genç kız aşağıya atlayarak canına kıymak istedi. Karayoluna düşen genç kızı fark eden yoldan geçen sürücüler araçlarını durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi.

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VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK VAR!

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kızın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman üst geçit
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