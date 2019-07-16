HABER

Üst geçitten D-100'e atlayan kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 04:20 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN Edirnekapı'da üst geçitten D-100 Karayolu'na atlayan kadını fark etmeyen bir taksi sürücüsü kadını altına alarak bir süre sürükledi.

Üst geçitten D-100'e atlayan kadın hayatını kaybetti

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) EYÜPSULTAN Edirnekapı'da üst geçitten D-100 Karayolu'na atlayan kadını fark etmeyen bir taksi sürücüsü kadını altına alarak bir süre sürükledi. Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Eyüpsultan Edirnekapı'da metrobüs üst geçidinden D-100 Karayolu'na atlayan bir kadın hayatını kaybetti. Olay Eyüp Edirnekapı Metrobüs üst geçidinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Adının H.A. olduğu öğrenilen 39 yaşındaki kadın, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı metrobüs üst geçidinden yaklaşık 20 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Yola düşen H.A.'yı fark etmeyen Bakırköy istikametinde seyir halindeki taksi de kadını altına alarak bir süre sürükledi.

TAKSİ ALTINDA SÜRÜKLENDİ
Taksinin altına bir şeyin olduğunu fark eden taksi sürücüsü aracını durdurduğunda H.A'yı fark etti. Sürücü ve vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de bir süre çalışma yaptı.

VATANDAŞLAR FİLM GİBİ İZLEDİ
Polisin çalışması esnasında vatandaşlar üst geçitten olayı film izler gibi izledi. Olay sebebiyle Edirnekapı'dan Bakırköy istikametine bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yapılan incelemelerin sonucunda H.A.'nın cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. H.A'yı altına alarak sürükleyen taksi de çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Üst geçitten D-100'e atlayan kadın hayatını kaybettiÜst geçitten D-100'e atlayan kadın hayatını kaybettiÜst geçitten D-100'e atlayan kadın hayatını kaybetti

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Tuzla'da otomobil takla atıp duvara çarptı: 1 ölüTuzla'da otomobil takla atıp duvara çarptı: 1 ölü
Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhlarını iblise satanlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhlarını iblise satanlar var

G.Saray ve F.Bahçe, Muriç'ten sonra bir kez daha karşı karşıya!

G.Saray ve F.Bahçe, Muriç'ten sonra bir kez daha karşı karşıya!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-5'te feci ölüm! Metrobüs üst geçidinden atlayan kadın hayatını kaybetti

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Gece yarısı acı haberler peş peşe geldi! 2 askerimiz şehit düştü!

Acı haberler peş peşe geldi! 2 askerimiz şehit düştü!

Bilanço gittikçe artıyor! 20 günde 14'üncü ölüm!

Bilanço gittikçe artıyor! 20 günde 14'üncü ölüm!

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin kararına sert tepki

Türkiye'den o karara çok sert tepki!

90 bin camide 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu

90 bin camide sela okundu

Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı! Hande Fırat'ın telefonu da orada!

Hande Fırat'ın telefonu da orada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.