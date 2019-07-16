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ÜST GEÇİTTEN D-100'E ATLAYAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 04:27 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA Eyüpsultan Edirnekapı'da üst geçitten D-100 Karayolu'na atlayan kadını fark etmeyen bir taksi sürücüsü kadını altına alarak bir süre sürükledi.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA

Eyüpsultan Edirnekapı'da üst geçitten D-100 Karayolu'na atlayan kadını fark etmeyen bir taksi sürücüsü kadını altına alarak bir süre sürükledi. Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Eyüpsultan Edirnekapı'da metrobüs üst geçidinden D-100 Karayolu'na atlayan bir kadın hayatını kaybetti. Olay Eyüp Edirnekapı Metrobüs üst geçidinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Adının H.A. olduğu öğrenilen 39 yaşındaki kadın, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı metrobüs üst geçidinden yaklaşık 20 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Yola düşen H.A.'yı fark etmeyen Bakırköy istikametinde seyir halindeki taksi de kadını altına alarak bir süre sürükledi.

TAKSİ ALTINDA SÜRÜKLENDİ

Taksinin altına bir şeyin olduğunu fark eden taksi sürücüsü aracını durdurduğunda H.A'yı fark etti. Sürücü ve vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de bir süre çalışma yaptı.

VATANDAŞLAR FİLM GİBİ İZLEDİ

Polisin çalışması esnasında vatandaşlar üst geçitten olayı film izler gibi izledi. Olay sebebiyle Edirnekapı'dan Bakırköy istikametine bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yapılan incelemelerin sonucunda H.A.'nın cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. H.A'yı altına alarak sürükleyen taksi de çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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