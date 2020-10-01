HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üst geçitten düşen gence kamyon çarptı: 1 öldü

Üst geçitten düşen gence kamyon çarptı: 1 öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 17:07 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, üst geçitten karayoluna düşen genç, kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi, Sevindik Mahallesi Orhan Abalıoğlu Kavşağında meydana geldi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, üst geçitten karayoluna düşen genç, kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi, Sevindik Mahallesi Orhan Abalıoğlu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz kimliği belirlenemeyen 23 yaşındaki erkek şahıs, kendisini kavşağın üzerinde bulunan alandan, araçların geçmekte olduğu yolda düştü. Yol üzerinde Pamukkale istikametine doğru, 09 UK 712 plakalı kamyon ile seyir halinde olan Kadir Çineli, şahsın atladığını fark etmeyerek şahsa çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kavşak, tedbir amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı ve çevrede oluşan meraklı kalabalıktan dolayı trafik uzun süre aksadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı
AK Partili Başkan koronaya yakalandı!AK Partili Başkan koronaya yakalandı!
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Sahilde gitar çalan tıp fakültesi öğrencisi dehşeti yaşadı!
Sahilde gitar çalan tıp fakültesi öğrencisi dehşeti yaşadı!
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Olay yorumdan sonra mesaj yağıyor
Olay yorumdan sonra mesaj yağıyor
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diğer Haberler
Ordu'da dizi setinde ilginç anlar! Kaçırılma sahnesini gerçek sandı ve...
Dizi setinde ilginç anlar! Kaçırılma sahnesini gerçek sandı ve...
MSB duyurdu! PKK'nın 2 koridorlu mağarası kullanılamaz hale getirildi
MSB duyurdu! Kullanılamaz hale getirildi
Mersin Şehir Hastanesi'nde ölümcül hastalık üredi iddiasına yanıt!
Şehir Hastanesi'nde ölümcül hastalık üredi iddiası! Yanıt geldi
2020 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 celp dönemi e-devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bolu Valisi Ahmet Ümit’ten hastane yatak sayısı uyarısı
Vali uyardı! 'Vakalar böyle artarsa yataklarımız yetmez'
AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, koronavirüse yakalandı
AK Partili Başkan koronaya yakalandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.