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Üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 08:37 | Son Güncelleme

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - YENİBOSNA'da üst geçitten yola düşen kişi bir otomobilin altında metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - YENİBOSNA'da üst geçitten yola düşen kişi bir otomobilin altında metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti. Ölen kişinin cenazesi kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaza, Bahçelievler E-5 Karayolu'nda Yenibosna'da saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi, üst geçitten E-5 Karayolu'na düştü. Bu esnada yolda hareket halindeki bir araç sürücüsü de yola düşen kişiyi fark edemeyerek aracıyla çarptı. Şahıs aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise çalışmalar sonucu ölen kişinin cansız bedenini kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı. Olayın, intihar mı olduğu, yoksa kaza sonucu mu meydana geldiği araştırılıyor.

Öte yandan, kaza nedeniyle E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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