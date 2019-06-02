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Üst geçitten sarkan kişi polise zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 22:32 | Son Güncelleme

Antalya'da çocuklarını göremediği gerekçesiyle üst geçitten sarkan kişi, polisin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı

Antalya'da çocuklarını göremediği gerekçesiyle üst geçitten sarkan kişi, polise zor anlar yaşattı.

Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi girişindeki üst geçitte bir kişinin korkulukları aşarak sarktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri üst geçidin altına şişme yatak açtı. Polis ekipleri de adının Sinan K. olduğu öğrenilen kişinin yanına gitti. Ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiğini ifade eden Sinan K. hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu ve çocuklarını göremediğini belirtti. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürü Oray Ertuğrul ile polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabasının ardından ekipler, bir anlık dalgınlığından faydalandıkları Sinan K'yi hızlı bir müdahale ile kollarından tutarak kontrol altına aldılar. İtfaiye aracından uzatılan sepete bindirilen Sinan K. sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Olay nedeniyle araç trafiği tek şeritten kontrollü verilmesi nedeniyle bölgede yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bazı sürücüler Sinan K'ye tepki gösterirken, bazıları da cep telefonlarıyla olayı görüntüledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün bayram tedbirleri kapsamında görev yapan polis helikopteri bölgede uçuş gerçekleştirdi.

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Antalya Çocuk üst geçit

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