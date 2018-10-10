Üst geçitten yola atladı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da üst geçitten yola atlayan ve alkollü olduğu idida edilen kişi ağır yaralandı.
Olay, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde saat 16:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Samsun-Ordu Karayolu üzerindeki üst geçitten yola atlayan 50 yaşındaki Cevat T. yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahale sonrasında ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İntihar girişiminin yaşandığı üst geçitte trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla yer alan ‘Hayatınız yolda kalmasın’ yazılı uyarının bulunması ise dikkat çekti. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
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