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Üst geçitten yola düştü, araç altında ezilerek can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 23:54 | Son Güncelleme

İstanbul Yenibosna mevkiinde üst geçitten D-100 karayoluna düşen bir şahıs seyir halindeki bir aracın ezmesi sonucu hayatını kaybetti.Olay, saat 21.30 sıralarında D-100 karayolu Yenibosna mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

İstanbul Yenibosna mevkiinde üst geçitten D-100 karayoluna düşen bir şahıs seyir halindeki bir aracın ezmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 21.30 sıralarında D-100 karayolu Yenibosna mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı üst geçitten D-100 Karayoluna düştü. Yolda seyreden ve plakası alınamayan bir araç sürücüsü yola düşen şahsı fark edemedi. Otomobil altında kalan şahıs metrelerce sürüklenerek ezildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yol üzerinde ezilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevre ve trafik güvenliğini sağlamak için yola emniyet şeridi çekti. Kaza sebebiyle D- 100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının inlemelerinin ardından ismi öğrenilemeyen şahıs kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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