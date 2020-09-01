Üst segmenti zorluyorlar: Realme X7 ve Realme X7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Realme X7 serisi, gerek sızıntılarla gerekse de Realme'nin yayınladığı posterlerle bazı özelliklerini gözler önüne serdi. Tahminler, Realme X7 serinin Pro takılı modelinin birçok amiral gemisini zorlayacak bir performans sunacağını gösteriyordu. Nitekim Realme, Çin'de düzenlediği etkinlik ile birlikte hem performansı merak edilen Realme X7 Pro'yu hem de Realme X7'yi görücüye çıkarttı.

REALME X7 ÖZELLİKLERİ

Realme X7'nin özellikleri ile başlayalım isterseniz. Realme X7 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekranda nokta çentik yer alıyor ve çentik kısmı telefonun sol üst tarafında konumlanıyor. Realme X7'nin kalbinde ise MediaTek Dimensity 800U işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefon gücünü 65W hızlı şarj destekli 4300 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

Realme X7'nin kameraları telefonun arka kısmında dikdörtgen biçiminde büyük bir kamera adacığı bulunuyor. Realme X7'nin kameraları bu adacığa dikey bir şekilde yerleştirilmiş durumda. Bu kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Kameraların altında ise büyük puntolarla Realme'nin sloganı olan ''DARE TO LEAP'' yazısı dikkat çekiyor. Telefonun ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Şimdi dilerseniz Realme X7 serisinin en güçlü modeli Realme X7 Pro'ya geçelim.