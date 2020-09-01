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Üst segmenti zorluyorlar: Realme X7 ve Realme X7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

Realme, Realme X7 ve Realme X7 Pro'yu resmen tanıttı. Realme'nin bir süredir beklenen telefonları Realme X7 ve Realme X7 Pro, amiral gemilerini zorlayan özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte Realme X7 ve Realme X7 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Üst segmenti zorluyorlar: Realme X7 ve Realme X7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Realme X7 serisi, gerek sızıntılarla gerekse de Realme'nin yayınladığı posterlerle bazı özelliklerini gözler önüne serdi. Tahminler, Realme X7 serinin Pro takılı modelinin birçok amiral gemisini zorlayacak bir performans sunacağını gösteriyordu. Nitekim Realme, Çin'de düzenlediği etkinlik ile birlikte hem performansı merak edilen Realme X7 Pro'yu hem de Realme X7'yi görücüye çıkarttı.

REALME X7 ÖZELLİKLERİ

Realme X7'nin özellikleri ile başlayalım isterseniz. Realme X7 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekranda nokta çentik yer alıyor ve çentik kısmı telefonun sol üst tarafında konumlanıyor. Realme X7'nin kalbinde ise MediaTek Dimensity 800U işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefon gücünü 65W hızlı şarj destekli 4300 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

Realme X7

Realme X7'nin kameraları telefonun arka kısmında dikdörtgen biçiminde büyük bir kamera adacığı bulunuyor. Realme X7'nin kameraları bu adacığa dikey bir şekilde yerleştirilmiş durumda. Bu kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Kameraların altında ise büyük puntolarla Realme'nin sloganı olan ''DARE TO LEAP'' yazısı dikkat çekiyor. Telefonun ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Şimdi dilerseniz Realme X7 serisinin en güçlü modeli Realme X7 Pro'ya geçelim.

Realme X7 kamera

REALME X7 PRO ÖZELLİKLERİ

Realme X7 Pro, 6,55 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile geliyor ve 120 Hz ekran yenileme hızını destekliyor. Realme X7'nin ekranıyla Realme X7 Pro'nun ekranındaki en büyük fark da bu. Telefon ayrıca MediaTek'in amiral gemisi seviyesindeki 5G'li işlemcisi MediaTek Dimensity 1000+'dan gücünü alıyor. Bunun yanında telefonda 6 GB / 8 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Realme X7 Pro'nun pili ise 4500 mAh gücünde ve 65W hızlı şarj desteğine sahip. Realme X7 Pro'nun kameraları ile Realme X7'nin kameraları aynı.

Realme X7 Pro

İŞTE REALME X7 VE REALME X7 PRO'NUN FİYATI

Realme X7 ve Realme X7 Pro'nun fiyatı belli oldu. Buna göre 6 GB RAM'e sahip Realme X7 yaklaşık 265 dolardan 7 Eylül'de satışa çıkacak. 8 GB RAM'li Realme X7 için belirlenen fiyat ise yaklaşık 352 dolar. Realme X7 Pro'nun fiyatları ise şöyle:

Realme X7 Pro (6 GB RAM + 128 GB dahili depolama): 320 dolar
Realme X7 Pro (8 GB RAM + 128 GB dahili depolama): 350 dolar
Realme X7 Pro (8 GB RAM + 256 GB dahili depolama): 470 dolar

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