Üst solunum yolu enfeksiyonu kalp krizini tetikliyor

LEFKOŞA,(DHA) - "Özellikle kış ve bahar aylarında etkili olan gribal enfeksiyonlar, zatürre ve akciğer enfeksiyonları yanında kalp krizi ile kalp hastalıklarını da tetikliyor" diyen Prof. Dr. Hamza Duygu, bilinen kalp hastalığı olan kişilere mevsim girişinde mutlaka grip ve zatürre aşısı yaptırmaları önerisinde bulundu.

Soğuk havalarla birlikte görülme sıklığı artan ve özellikle kronik kalp hastalığı olan kişilerde daha düşük olan vücut direnci nedeniyle normal kişilere göre daha hızlı ilerleyen gribal enfeksiyonların, alt solunum yolu enfeksiyonu ve zatürreye neden olabileceğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, özellikle kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, ritm bozukluğu, ve hipertansiyonu olan kişilerin enfeksiyonlardan daha fazla etkilendiğini ve bazı durumlarda hastanede yatış gerekebileceğini belirtti.

"SIVI KAYBI VE YÜKSEK ATEŞ KALP KRİZİ NEDENİ OLABİLİR"

“Enfeksiyonlar ile kalp ve damar hastalıkları arasında ilişki olduğu, bilinen bir gerçektir. Gribal enfeksiyonlar ile birlikte vücutta bağışıklık sistemi aktifleşir ve inflamasyon denilen yangısal reaksiyon meydana gelir. Bu reaksiyon sonucunda kalp damarlarında önceden oluşmuş plaklarda parçalanma ve üzerine pıhtı oturması sonucunda damar tıkanıklığı meydana gelebilir, bu süreç ise kişide kalp krizine kadar ilerleyebilir" diyen Prof. Dr. Hamza Duygu, ayrıca enfeksiyonlar sırasında vücuttaki sıvı kayıpları ve ateş yükselmesinin kalp atışlarını hızlandırarak kalbin iş yükünü artırdığını, kişide daha önceden bulunan ve belirti vermeyen damar tıkanıklıklarının, kalp krizine neden olabildiğini kaydetti.