Üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisinde antibiyotik kullanımı hangi durumlarda olmalı?

Hem dünyada, hem de ülkemizde kış aylarında sık olarak doktor ziyaretlerine sebep olan hastalıkların başında üst solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Son günlerde hastanelere başvuru oranlarının artması da bir salgın olduğunu gösteriyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar uyarıyor: “Hastalığın viral mi yoksa bakteriyel mi olduğu bilinmeden ve doktora danışmadan, bilinçsiz şekilde antibiyotik kullanılmaması gerekiyor! Virüsler antibiyotikle tedavi edilmez, antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.”

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, son günlerde pek çok insanı hastanelik eden üst solunum yolu enfeksiyonları hakkında bilgi verdi…

“Üst solunum yolu enfeksiyonu, soğuk algınlığı olarak da biliniyor. Bu haftalarda görüyoruz ki ciddi bir üst solunum yolu enfeksiyonu salgını var. Bunların önemli bir kısmı viral hastalıklardan kaynaklanıyor.”diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Bu salgına karşı korunmak için yapabileceğimiz bazı şeyler mevcut. Bunların başında kalabalık yerlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmak geliyor. Havalar soğuk diye alışveriş merkezlerinde vakit geçiriyoruz ancak bu durum enfeksiyonların daha kolay yayılmasına neden oluyor” dedi.