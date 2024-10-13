Üst üst iki gün polis memurlarına bıçaklı saldırı! Dün İstanbul, bugünse Konya: Saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Selçuklu'da sinir krizi geçirdiği ve ailesine saldırdığı iddia edilen eli bıçaklı şahıs için ihbarda bulunuldu. Saldırgan şahıs bu kez polise bıçakla saldırdı. Böylece iki farklı ilde iki gün üst üste polise bıçaklı saldırı gerçekleşmiş oldu.
Konya'daki olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçiren bir kişi için sağlık ekibi talebinde bulunuldu.
Elinde bıçak olan ve ailesine de saldırdığı iddia edilen şahsın alınması için adrese polis ekibi istendi. Polislerin saldırgana müdahale ettiği sırada şahıs bir polis memurunu sırtından bıçakladı.
Bunun üzerine yaralı polis memurunun ekip arkadaşı şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şüphelinin ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.
Dün de yine saat 11.00 sıralarında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi üzerinde duran bir polis memuruna O.I. (34) isimli şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmıştı. Şahıs, saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı.
Yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
(İHA)