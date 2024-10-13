Üst üst iki gün polis memurlarına bıçaklı saldırı! Dün İstanbul, bugünse Konya: Saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Selçuklu'da sinir krizi geçirdiği ve ailesine saldırdığı iddia edilen eli bıçaklı şahıs için ihbarda bulunuldu. Saldırgan şahıs bu kez polise bıçakla saldırdı. Böylece iki farklı ilde iki gün üst üste polise bıçaklı saldırı gerçekleşmiş oldu.

'SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR' DENEREK İHBARDA BULUNULDU

Konya'daki olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçiren bir kişi için sağlık ekibi talebinde bulunuldu.

İDDİAYA GÖRE ÖNCE AİLESİNE, SONRA POLİSE SALDIRDI

Elinde bıçak olan ve ailesine de saldırdığı iddia edilen şahsın alınması için adrese polis ekibi istendi. Polislerin saldırgana müdahale ettiği sırada şahıs bir polis memurunu sırtından bıçakladı.

YARALANAN POLİS MEMURUNUN EKİP ARKADAŞI SALDIRGANI VURDU

Bunun üzerine yaralı polis memurunun ekip arkadaşı şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şüphelinin ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE DE POLİS BIÇAKLANMIŞTI

Dün de yine saat 11.00 sıralarında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi üzerinde duran bir polis memuruna O.I. (34) isimli şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmıştı. Şahıs, saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı.

Yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır