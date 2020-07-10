Üst üste 2 gün evinde yangın çıkan adamı bina sakinleri dövdü

Yangın, 7 Temmuz Salı gecesi Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 147. Sokak’taki 7 katlı apartmanın birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, daha önce yerleşik Rus annesiyle birlikte yaşayan M.G.’nin yaşadığı evde gece 02.30 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangında alevleri ve dumanları fark eden apartman sakinleri binayı boşaltarak itfaiye ve polisten yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bu sıra evde olduğu belirtilen M.G., itfaiye tarafından evden çıkartıldı. Olaydan 1 gün sonra da küle dönen aynı evde yangın çıktığı ihbarını alan ekipler, evde çeşitli eşyaların yandığını tespit edip alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

İki gün üst üste çıkan yangın sonrası apartman sakinleri bu durumdan şüphelenerek, yangını evde oturan M.G.’nin çıkardığını iddia etti. Apartman sakinleri M.G. hakkında polise şikayetçi oldu.

ELİNDE EŞYA DOLU POŞETLE 'TEMİZLİĞE GELDİM' DEDİ

Dün öğle saatlerinde ise apartman sakinleri, içerisinde bazı eşyaların yer aldığı büyük bir poşetle eve gelen M.G.’yi apartmana sokmadı. Apartman sakinlerinden biri "Evi yaktığın yetmiyor mu" diyerek M. G.’nin üzerine yürüdü. Rusya uyruklu M. G.’ye yumruk atan apartman sakinine araya giren diğer vatandaşlar engel olmaya çalıştı. "Niye geldin" diye soran apartman sakinine M.G., “Temizliğe geldim. Niye yakıyorsun değil, nasıl yandı demiyorsun. Konuş önce. Ev yanana kadar neredeydin” diyerek karşılık verdi.