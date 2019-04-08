Üst üste 5. adaylığında belediye başkanı seçildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde, üst üste 4 kez başkanlık yarışını kaybeden Selahattin Çuhadaroğlu, 5. kez girdiği seçimlerde Hafik Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Çuhadaroğlu, Hafik Belediye Başkanlığına ilk kez 1999 yılında aday oldu. Mahalli İdareler Seçimleri'nde 1999 ve 2004 yıllarında DYP'den, 2009 ve 2014'te Saadet Partisinden aday olan Çuhadaroğlu, üst üste 4 kez sandıktan istediği sonucu alamadı.

Son olarak 2019'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde MHP'den Hafik Belediye Başkanlığına aday olan Çuhadaroğlu, yüzde 53,37 oyla belediye başkanı seçildi.

Mazbatasını alan Çuhadaroğlu, MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz ve ilçe halkıyla MHP seçim bürosu önünden yürüyerek belediye binası önüne geldi. Burada kurban kesilmesinin ardından dualar edildi.

Belediye binası önünde konuşan Çuhadaroğlu, "25 yıldır aktif siyasetin içinde oldum. 5 dönem ilçe başkanlığı, 5 dönem de belediye başkanı adayı oldum. Hiçbir zaman yılmadım, kaçmadım, kimseye küsmedim. Allah'a şükürler olsun. Halkıma çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık ben onların hizmetkarıyım." diye konuştu.