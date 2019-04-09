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Üst üste 8'inci kez belediye başkanı seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesinde kesintisiz 35 yıldır belediye başkanlığı yapan Tuncer Uzunoğlu (63), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 8'inci kez seçildi.

Üst üste 8'inci kez belediye başkanı seçildi

Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesinde kesintisiz 35 yıldır belediye başkanlığı yapan Tuncer Uzunoğlu (63), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 8'inci kez seçildi.
Niksar ilçesine bağlı, 2 bin 200 nüfuslu Yazıcık beldesinde ilk olarak 1984 yılında başkan seçilen evli ve 2 çocuk babası Tuncer Uzunoğlu, seçimlere arka arkaya 6 dönem bağımsız, 2014 yılında ise CHP'den girerek 7 dönem başkanlık koltuğuna oturdu. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de 3 aday ile yarışan CHP'li Uzunoğlu, 1793 oyun 731'ini alarak güven tazeledi.
1984'te vatandaşların istekleri doğrultusunda bağımsız aday olduğunu belirten Uzunoğlu, "6 dönem bağımsız olarak belediye başkanı seçildim. Daha sonra 7'nci dönemde CHP'den aday gösterildim ve seçildim. Bu dönem de CHP'den aday gösterildim ve kazandım. Mazbatamı aldım, 8'inci dönemde başkanlık görevim devam ediyor. Göreve başlarken amacımız hizmet etmekti. 12 Eylül'den yeni çıkmış bir Türkiye vardı. Siyasi partiler henüz daha kimliklerini kanıtlayamamıştı. Belirsizlikler söz konusuydu. Bürokraside ve iktidarda önyargılar taşımamak adına bağımsız olmayı tercih ettim. Bu şekilde de siyasal iktidarlardan dayanışma içerisinde halkımız ile birlikte güzel hizmetler aldık. Bağımsız olduğunuz zaman biraz daha devlet kademesinde, bürokraside önyargısız yaklaşıyorlar. Herkes sizi kazanmak için taleplerinizi yerine getirmeye çalışıyor. Bu da bizim için mutluluk. Bizim amacımız hizmet etmek" dedi.
'RAKİPLER VARDI, AMA HALKIN TERCİHİ BEN OLDUM'
8 dönemdir belediye başkanlığına seçilmesindeki sırrın halkın özgüvenini kazanmak olduğunu ifade eden Başkan Uzunoğlu, "Halkın sevgisine layık olmak, bunun karşılığında da onlara hizmet verebilmek önemli. Ben bu hizmetleri verdiğimi düşünüyorum. Halkımız da bunları biliyor olmalı ki, bizi her dönemde desteklemişlerdir. Sadece bir dönemin dışında diğer seçimlerin hepsinde rakip adaylar vardı karşımda. Onlar ile demokratik oluşumlar içerisinde gayet güzel yarıştık. Ama vatandaşımızın en son tercihi ben oldum" diye konuştu.
'HEDEFİMİZ İLÇE OLMAK'
35 yıllık belediye başkanlığı döneminde birçok hizmete imza attıklarını söyleyen Uzunoğlu, "Benim ve halkımın en büyük arzusu çevre köylerimiz ile birleşerek, kısa veya uzun vadede, siyasetin olumlu yönlerinden faydalanarak beldemizi ilçe yapmak. Bizim iki tane çok güzel yaylamız var. Bu yaylalarımızı tanıtıp, turizme kazandırarak halkımıza ekonomik anlamda katma değer kazandırmak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Üst üste 8'inci kez belediye başkanı seçildiÜst üste 8'inci kez belediye başkanı seçildiÜst üste 8'inci kez belediye başkanı seçildiÜst üste 8'inci kez belediye başkanı seçildi

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