Üst üste gelen uçak kazalarına bir yenisi eklendi! Avustralya'da korkunç olay... Kalkış sırasında iniş takımları alev alıp lastikler patladı

Melbourne Havalimanı'nda, Etihad Airways'in Abu Dabi'ye gitmek üzere kalkış hazırlığı yapan EY461 sefer sayılı Boeing 787 tipi uçağı, büyük bir tehlike atlattı. Uçak, iniş takımlarının alev alması sonucu iki tekerleğinin patlamasıyla kalkışını iptal etmek zorunda kaldı.

ACİL MÜDAHALEDE BULUNULDU

Uçağın kalkışa yakın bir noktada meydana gelen bu korkunç olay, çevredeki yolculara korku dolu anlar yaşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın itfaiye ekipleri tarafından çevrelendiği ve yangın söndürme köpüğü ile önlem alındığı görüldü. Acil durum ekipleri, uçaktan çıkan dumanları kontrol altına almak için hızlı bir şekilde müdahalede bulundu.

OLAYDA YARALANMA VEYA CAN KAYBI YAŞANMADI

Bir yolcu, yaşadığı korku dolu anları 3AW'ye anlatarak, kalkış sırasında "acil frene basmak zorunda kaldıklarını" ifade etti. Uçak, iki patlayan tekerleği ve oluşan hasar nedeniyle pistte mahsur kaldı ve yolcular uçaktan indirildi. Neyse ki, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

UÇAKTAKİ 289 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Melbourne Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, olayın kalkış ve varışlarda büyük gecikmelere yol açtığı, ancak havacılık kurtarma ve itfaiye servislerinin hızla müdahale ettiği belirtildi. Uçaktaki tüm 289 yolcu otobüslerle terminale götürülürken, pistte onarım çalışmalarına başlandı. Havalimanı yetkilileri, operasyonların devam ettiğini ve diğer uçuşlardaki aksaklıkların asgariye indirilmeye çalışıldığını söyledi.