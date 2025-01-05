HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Üst üste gelen uçak kazalarına bir yenisi eklendi! Avustralya'da korkunç olay... Kalkış sırasında iniş takımları alev alıp lastikler patladı

Üst üste gelen uçak kazalarına bir yenisi eklendi! Avustralya'da korkunç olay... Kalkış sırasında iniş takımları alev alıp lastikler patladı

05.01.2025 16:34
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.01.2025 16:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yaşanan bir dizi uçak kazası, havacılık sektöründe güvenlik endişelerini artırdı. Bir tane uçak kazası da bugün Avustralya'da bulunan Melbourne Havalimanı'nda yaşandı. EY461 sefer sayılı Boeing 787 tipi uçağının kalkış esnasında iniş takımları alev aldı. O sırada ise uçağın iki tekerleği patladı.

Melbourne Havalimanı'nda, Etihad Airways'in Abu Dabi'ye gitmek üzere kalkış hazırlığı yapan EY461 sefer sayılı Boeing 787 tipi uçağı, büyük bir tehlike atlattı. Uçak, iniş takımlarının alev alması sonucu iki tekerleğinin patlamasıyla kalkışını iptal etmek zorunda kaldı.

Ekran görüntüsü 2025-01-05 162224

ACİL MÜDAHALEDE BULUNULDU

Uçağın kalkışa yakın bir noktada meydana gelen bu korkunç olay, çevredeki yolculara korku dolu anlar yaşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın itfaiye ekipleri tarafından çevrelendiği ve yangın söndürme köpüğü ile önlem alındığı görüldü. Acil durum ekipleri, uçaktan çıkan dumanları kontrol altına almak için hızlı bir şekilde müdahalede bulundu.

Ekran görüntüsü 2025-01-05 162447

OLAYDA YARALANMA VEYA CAN KAYBI YAŞANMADI

Bir yolcu, yaşadığı korku dolu anları 3AW'ye anlatarak, kalkış sırasında "acil frene basmak zorunda kaldıklarını" ifade etti. Uçak, iki patlayan tekerleği ve oluşan hasar nedeniyle pistte mahsur kaldı ve yolcular uçaktan indirildi. Neyse ki, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Ekran görüntüsü 2025-01-05 162510

UÇAKTAKİ 289 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Melbourne Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, olayın kalkış ve varışlarda büyük gecikmelere yol açtığı, ancak havacılık kurtarma ve itfaiye servislerinin hızla müdahale ettiği belirtildi. Uçaktaki tüm 289 yolcu otobüslerle terminale götürülürken, pistte onarım çalışmalarına başlandı. Havalimanı yetkilileri, operasyonların devam ettiğini ve diğer uçuşlardaki aksaklıkların asgariye indirilmeye çalışıldığını söyledi.

İlginizi Çekebilir

Denizli’de korkutan kaza! Eğitim uçağı tarlaya ters olarak çakıldı…

Denizli’de korkutan kaza! Eğitim uçağı tarlaya ters olarak çakıldı…

 Bacaya çarpan uçak, evin üzerine düştü!

Bacaya çarpan uçak, evin üzerine düştü!

Ölümle burun burunayken attığı son mesaj tüyleri diken diken etti

Ölümle burun burunayken attığı son mesaj tüyleri diken diken etti

 VİDEO | 25 kişinin kurtarılma anları kamerada

VİDEO | 25 kişinin kurtarılma anları kamerada
Anahtar Kelimeler:
uçak havalimanı alev kaza
En Çok Okunan Haberler
Tüm çalışanları ilgilendiriyor '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL'

Tüm çalışanları ilgilendiriyor '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL'

Bölgede tansiyon yükseldi! Ukrayna taarruza geçti: 'Ruslar için sürpriz oldu'

Bölgede tansiyon yükseldi! Ukrayna taarruza geçti: 'Ruslar için sürpriz oldu'

Önce iniş takımları alev aldı sonra lastikler patladı

Önce iniş takımları alev aldı sonra lastikler patladı

Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti! Evli cani dehşet saçtı: Komşuları duydu

Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti! Evli cani dehşet saçtı: Komşuları duydu

120 TL'ye her gün 25 tane satıyor! Akşam çalışıyor, müşteri sıkıntısı yok

120 TL'ye her gün 25 tane satıyor! Akşam çalışıyor, müşteri sıkıntısı yok

İranlı şirket sahibi kadın 16 milyon TL'lik çarptı: Pek de ucuz atlatılmadı

İranlı şirket sahibi kadın 16 milyon TL'lik çarptı: Pek de ucuz atlatılmadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.