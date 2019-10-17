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Üst üste korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 22:43 | Son Güncelleme

Tunceli, Bolu ve Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında acı haberler üst üste geldi. 3 feci kazada 8 kişi hayatını kaybetti.

Tunceli’de, hafif ticari araç ile TIR’ın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolundaki Akpazar Beldesi mevkisinde meydana geldi. Alkan Çelik yönetimindeki 62 AL 313 plakalı TIR, karşı yönden gelen Ahmet Aydın (30)yönetimindeki 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aydın, İbrahim Çelik (24), Aziz Selçuk (44) ve Mahfuz Tektaş (29), olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Alkan Çelik ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişini cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından sağlık ekipleri tarafından Malatya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yaralı TIR sürücüsü Alkan Çelik ise Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMYON İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Bolu'da, kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bolu-Mudurnu karayolunun Gövem köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine giden İsmail Göktaş yönetimindeki 14 DF 792 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sedat İnam yönetimindeki 34 AL 808 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan almazken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEVRİLEN RÖMORKUN ALTINDA KALAN KİŞİ ÖLDÜ

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, traktörün tomruk yüklü römorkunun yerinden çıkarak devrilmesi sonucu altında kalan Hüseyin Yalçın, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yığılca Aksu köyünde meydana geldi. Aksu köyünden Yığılca ilçe merkezine giden İsmail Yalçın yönetimindeki 81 BB 621 plakalı traktörün tomruk yüklü römorku yerinden çıkarak devrildi. Devrilen römorkta bulunan Hüseyin Yalçın, altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Yalçın’ın cenazesi römorkun altından iş makineleri yardımı ile çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


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