HABER

Usta eller Karesi’de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:46 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de Karesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen, 'Karesi Hünerli Eller Geleneksel Sanatlar Yarışması'na İngiltere, Suriye, Mısır, Rusya, Kazakistan ve Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen 143 eser, 25 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Usta eller Karesi’de buluştu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de Karesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen, 'Karesi Hünerli Eller Geleneksel Sanatlar Yarışması'na İngiltere, Suriye, Mısır, Rusya, Kazakistan ve Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen 143 eser, 25 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Yarışma sonucunun 1 Ekim'de açıklanacağı belirtildi.
​Karesi Kent Konseyi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Karesi Hünerli Eller Geleneksel Sanatlar Yarışması'na İngiltere, Suriye, Mısır, Rusya, Kazakistan ve Türkiye'nin birçok farklı illerinden gönderilen 143 eser; UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak ilan edilen usta sanatçıların da aralarında bulunduğu 25 kişilik seçici kurul tarafından değerlendirildi. Eserlerin seçme ve değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Karesi Belediye Başkanı Ak Partili Yücel Yılmaz da katıldı. Keçe, tezhip, hüsn-i hat, minyatür, ebru, çini, Balıkesir pullusu, kırkyama alanlarında düzenlenen Karesi Hünerli Eller Geleneksel Sanatlar Yarışması'nda eserleri değerlendiren hocalarla bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Geleneksel el sanatlarının aslına uygun bir şekilde yaşatılmasını; hat, tezhip, minyatür ve çini gibi İslam sanatlarının ve yöremize ait değerlerin uluslararası mecrada daha iyi tanınmasını arzuluyor. Bu amaçla 3 yıldır bu yarışmayı düzenliyoruz" dedi.
BAŞKAN YILMAZ'DAN TEŞEKKÜR
Büyük Türk medeniyetini anlayan, anlatan geleneksel sanatların sürekliliğini sağlayarak yeni ustaların yetişmesi hedefiyle yola çıktıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Geleneksel Sanatlar Yarışması'na eserleriyle katkı veren tüm sanatçılarımıza, eserleri büyük bir titizlikle değerlendiren kıymetli seçici kurul üyelerimize ve bu yarışmanın düzenlenmesinde çok büyük emekleri olan Karesi Kent Konseyimize teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
Yarışmanın sonuçları 1 Ekim Pazartesi günü açıklanacak. Ödül ve sergi töreni ise Karesi Kültür Sanat Günleri kapsamında yapılacak.

FOTOĞRAFLI

Usta eller Karesi’de buluştuUsta eller Karesi’de buluştuUsta eller Karesi’de buluştuUsta eller Karesi’de buluştu

PARTNERBoşanmayı şampanyayla kutladıBoşanmayı şampanyayla kutladı
2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te 2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te
İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk yolcu testi gerçekleştirildiİstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk yolcu testi gerçekleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te

2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır. (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır. (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü böyle kutlandı

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü böyle kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.