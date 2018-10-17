Usta fotoğrafçı Ara Güler yoğun bakımda

"İstanbul fotoğrafçısı" olarak bilinen, dünyanın birçok ünlüsünün de fotoğraflarını çekmiş olan duayen fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler yoğun bakıma kaldırıldı.
90 yaşındaki fotoğrafçının duran kalbinin yeniden çalıştırıldığı belirtildi.
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi eski dekanı Yasemin İnceoğlu yaptığı bir paylaşımda "Ara Güler ile ilgili sevindirici bir haber; duran kalbi yeniden çalıştırıldı, yoğun bakımda..." ifadesini kullandı.
https://twitter.com/yasemininceoglu/status/1052646457981980673
İstanbul'da bir Ermeni ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ara Güler, fotoğrafa yerel bir Ermeni gazetesinde başlamıştı.
Yaptığı önemli haberlerden biri Kumkapı'daki Ermeni balıkçılarının gündelik yaşamlarını konu alan dizi yazılarıydı.
Bu yazılar 1950'lerin ortalarında İstanbul'da, Zhamanak gazetesinde yayımlandı.
Güler "Bana İstanbul fotoğrafçısı diyorlar. Ama ben dünya vatandaşıyım. Dünyanın foto muhabiriyim" diyordu.
Ara Güler, 1970'lerde dünyanın birçok ünlü kişisinin portrelerini çekti. Winston Churchill, Indira Gandhi, Maria Callas, Alfred Hitchcock, Marc Chagall, Salvador Dali, Pablo Picasso bu isimler arasında.
Ayrıntılar geliyor...
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