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Usta gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti

18.10.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Usta gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Sami Kohen'in vefat ettiğini duyurdu.

Çelik şu mesajı yayınladı:

"Değerli büyüğümüz Sami Kohen'in ailesine, yakınlarına, Milliyet Gazetesi'ne başsağlığı dilerim. Çok önemli analizler, faydalı kitaplar ve çok güzel hatıralar bıraktı. Dostluğunu asla unutmayacağım ve kendisini daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağım."

Dış siyaset konusundaki köşe yazılarıyla tanınan Sami Kohen, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Sami Kohen 1954 yılında çalışmaya başladığı Milliyet Gazetesi'ndeki görevine aralıksız şekilde devam ediyordu.

SAMİ KOHEN KİMDİR?

Uzun zamandır Milliyet'te çalışan Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı.

Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazdı. 1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet Gazetesinde yazarlık yapan Kohen, gazetecilik anılarını 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınladı.

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Milliyet Gazetesi
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