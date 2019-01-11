Usta isim Şener Şen'e büyük ilgi

Şener Şen, ‘Zengin Mutfağı’ ile DasDas’da tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Seyirciler, prömiyerinden itibaren kapalı gişe oynayan oyunu izleyebilmek için heyecanla sonraki temsillerin bilet satışının başlamasını bekliyor.

Birkaç gün önceden 7 Ocak’ta satışa çıkarılacağı duyurulan oyunun Şubat biletlerinin tamamı kısa sürede tükendi. 2 saat içinde yaklaşık 3700 adet bilet satıldı. 40 yıl önce ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynadığı ‘Zengin Mutfağı’ oyunuyla yeniden tiyatro sahnesine dönen Şener Şen’e oldukça yoğun ilgi gösteriliyor.

Vasıf Öngören’in yazdığı hiciv dolu oyunda yeniden Lütfü Usta karakterine hayat veren Şen’e eşlik eden Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan gibi genç oyuncuların performansları da izleyicilerden tam not aldı.

Seyircilerin şimdiden Mart ayı biletlerinin satışa çıkmasını heyecanla bekledikleri ‘Zengin Mutfağı’, sezon boyunca DasDas’ın Ataşehir Metropol İstanbul’daki yeni yerinde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

