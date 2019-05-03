Usta kalemlerden gençlere yazarlık eğitimi

Doğa Koleji tarafından Antalya’da düzenlenen Türkiye Geneli 4. Yaratıcı Yazarlık Festivaline, genç yazar adayları duayen yazarlardan eğitim aldı.

Çocuk edebiyatının usta kalemi Yalvaç Ural’ın onur konuğu olarak katıldığı festivalde on altı yazar eğitmen olarak yer aldı.Sabri Ugan, Ömür Kurt, Ceren Kerimoğlu, Mavisel Yener, Habib Bektaş, Hidayet Karakuş, Koray Avcı Çakman, Renan Özdemir, Dr. Nilay Yılmaz, Toprak Işık, Osman Torun, Uğur Önver, Almıla Aydın, Pelin Güneş ve Sinem Çelebioğlu gibi usta kalemlerden yaratıcı yazarlık eğitimi aldılar.

Projenin koordinatörlüğünü yürüten, Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı-Yazar Hurihan Yıldırım Kurtaran, festivalin öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir festival olduğunu belirtirken, aynı zamanda kitapların-yazarların dünyasında geçirilen zamanla öğrencilerin kitap okuma sevgisinin daha da arttığını vurguladı.

Çocuklara yazmayı çok sevdiğini belirten ‘Arda Turan Aslan Yürekli Kaptan isimli kitabın yazarı ünlü spor spikeri Sabri Ugan “çünkü çocuklar verdiğinizi alıyorlar aldıktan sonra sizi çok içten sorguluyorlar. Aslında biraz da öğrenmek için okuyorlar hemen cevap vermek için değil ve aslında bakarsanız ben yazdıkça kendimi çocukların yaşında hissediyorum ve çocuklar okudukça onlarla buluştukça onlarla birlikte büyüyorum yani çocuklara yazmak çok güzel bir duygu” şeklinde konuştu.

Festivale katılan öğrenciler ise yazmaya olan ilgileri nedeniyle bu kampa katıldıklarını, kamp sayesinde yazma konusunda kendilerini geliştirdiklerini ünlü yazarlarla bir arada olmaktan onlarla iç içe olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Çocuk kitapları yazarı Koray Avcı Çakman ise ”bugün ve birkaç gündür aslında kitaplar aramızda bir kez daha köprü oluşturdu. yazmanın ve kitapların büyülü dünyasında bir kez daha onlarla birlikte yolculuğa çıktık aslında edebiyatın hayatımızda ne kadar önemli bir yer olduğunun bir yer edindiğini öğrendiler” dedi.

Çocuklarla birlikte düş kurduklarını belirten Mavisel Yener, “aslında çocuklar neler öğrendi değil biz neler öğrendik desek belki daha da iyi olur. Çünkü biz yazarlar olarak çocuklardan umudu öğrendik sevinci öğrendik onlarla birlikte düş kurmayı öğrendik. Ve hep birlikte düşlerimizi büyüttük” dedi. Festival öğrencilerin yazarların elinden sertifikalarını almaları ile son buldu.