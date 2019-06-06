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Usta öğreticilerden "Gönüllüler Bandosu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Yenişehir HEM bünyesinde görev yapan 20 müzik eğitmeninden oluşan "Gönüllüler Bandosu" kentte gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinliklerde sahne alıyor - Gönüllüler Bandosu şefi Hakan Özbıçak: - "Sadece marş değil, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve ilahiler de çalıyoruz. Bunları bando enstrümanlarıyla çalıyor, katıldığımız etkinliğe göre repertuvarımızı oluşturuyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Diyarbakır'da Yenişehir Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde görevli usta öğreticilerden oluşan "Gönüllüler Bandosu" sahne aldıkları etkinliklerde ilgi görüyor.

Yenişehir HEM'de müzik eğitimi veren 20 usta öğretici hayata geçirilen proje kapsamında "Gönüllüler Bandosu"nu oluşturdu.

Kendi alanlarında deneyimli müzik eğitmenlerinin gönüllülük esasıyla yer aldığı bando, kentte gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinliklere katılıyor, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor.

Mesai saatleri dışında bir araya gelen usta öğreticiler, enstrümanlarıyla davet edildikleri program ve etkinlikler için hazırlık yapıyor.

Gönüllüler Bandosu sahne aldıkları etkinliklerde büyük ilgi görüyor.

- "Etkinliğe göre repertuvarımızı oluşturuyoruz"

Yenişehir HEM Müdürü Nuray Hurata, AA muhabirine, halktan müzik eğitimiyle ilgili yoğun talep aldıklarını, bundan dolayı faaliyetlerinde müzik kurslarının önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Vatandaşlara müzik eğitimi veren kendi alanında deneyimli müzik eğitmenlerinin aralarında "Gönüllüler Bandosu"nu oluşturduğunu dile getiren Hurata, "Bando ekibini birçok etkinliğe gönderiyoruz. Gelen tepkiler çok olumlu. Biz de çok mutluyuz. Belirli gün ve haftalarda düzenlenen programlara katılıyorlar." dedi.

Gönüllüler Bandosu şefi Hakan Özbıçak, geçen yıl usta öğretici arkadaşlarıyla bir araya gelerek oluşturdukları bando ekibi olarak Diyarbakır'daki etkinliklerde ve programlarda görev aldıklarını belirtti.

Gönüllülerden oluşan bir ekip olduklarına işaret eden Özbıçak, katıldıkları etkinliklerde vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını söyledi.

Özbıçak, gördükleri ilgiden memnun olduklarını anlatarak, "Sadece marş değil, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve ilahiler de çalıyoruz. Bunları bando enstrümanlarıyla çalıyor, katıldığımız etkinliğe göre repertuvarımızı oluşturuyoruz. Gönüllülük temelinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Usta öğreticilerden Hakan Tülbent, piyano eğitmeni olduğunu, bando takımında saksafon çaldığını aktardı.

- "Çocuklar, gençler ve dezavantajlı gruplarla bir arada oluyoruz"

"Bando takımı aracılığıyla sosyal sorumluluk projelerinde seve seve yer alıyorum. Etkinliklerde çocuklar, gençler ve dezavantajlı gruplarla bir arada oluyoruz. Son derece güzel tepkiler alıyoruz." diyen Tülbent, bundan dolayı da mutlu olduklarını kaydetti.

Yekta Okumuş, klarnet eğitimi verdiğini, bando ekibinde de klarnet çaldığını anlatarak, kurslardan arta kalan zamanda bir araya gelerek çalışma yaptıklarını aktardı.

Güzel tepkiler aldıkça mutlu olduklarını dile getiren Okumuş, "Ekipte yer alanların hepsi zaten müzik alanında çok deneyimli. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Klarnet çalan Hasan Bükülmez, ağırlıklı olarak Diyarbakır türküleri ve marşlar üzerine çalıştıklarını, sosyal projelerde yer almayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bükülmez, böyle bir ekipte yer aldığı için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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Bando Diyarbakır Gönüllüler Bandosu

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