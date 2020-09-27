Usta oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı

Ali Sürmeli'den üzücü haber geldi. Beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta oyuncunun ameliyata alındığı öğrenildi.

Üzücü haberi Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu:

"Yıllardır çekmiş olduğum tüm sinema projelerimde beraber çalıştığım, dostum, abim Ali Sürmeli bugün geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı."

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Pek çok film ve dizide oynadı. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştı.



