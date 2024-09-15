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  4. Usta oyuncu Cihat Tamer evlat acısı yaşamıştı! "Ben de fazla yaşamam" dedi, cenazedeki o an hatırlatılınca: O an fark etseydim onu oradan kovardım

Usta oyuncu Cihat Tamer evlat acısı yaşamıştı! "Ben de fazla yaşamam" dedi, cenazedeki o an hatırlatılınca: O an fark etseydim onu oradan kovardım

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.09.2024 09:43
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Oyuncu Cihat Tamer'in bir süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer yaşamını yitirdi. Usta oyuncu evlat acısıyla yıkıldı. Tamer açıklamasında "Ben de bu açıdan sonra fazla yaşayamam" derken cenazede yaşanan fotoğraf skandalına karşı da net konuştu.

Usta oyuncu Cihat Tamer evlat acısı yaşamıştı! "Ben de fazla yaşamam" dedi, cenazedeki o an hatırlatılınca: O an fark etseydim onu oradan kovardım

Zoraki Koca, Güneşi Gördüm, Mahallenin Mıuhtarları ve Vezir Parmağı gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Cihat Tamer'in 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

81 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz haftalarda evlat acısıyla yıkıldı. Posta'ya içini döken Cihat Tamer "Biraz olsun toparlanabildiniz mi?" sorusuna verdiği yanıtla yürek sızlattı:

"OCAĞIMIZ SÖNDÜ"

"Mümkün mü? Çok zormuş. Yaşamayan bilemez ama kimse de zaten yaşamasın ve Allah kimseyi bu acıyla sınamasın. İyi değilim elbette. Toparlamak da mümkün değil. Bu acı ömür boyu dinmez. Anne baba ölür, evlatlar bir türlü bunu yener ama bir anne babanın evladını kaybetmesi hiçbir tarife sığmaz. Evimizin çatısı başımıza yıkıldı. Ocağımız söndü, hayattaki bütün mutluluklarımız söndü."

HTRYRYRT

"Hayatımın son dönemlerinde keyif yapacağımı düşünürken evlat acısı ile tanıştım" diyen Cihat Tamer "Eminim ki artık ben de bu acıdan sonra çok fazla yaşamam" dedi.

SDF

"ÇOK DENSİZCE BİR HAREKET"

Cenazede TRT sanatçısı Turhan Öge’nin, Zihni Göktay ile selfie yapması da çok konuşulmuştu. Usta oyuncu o sırada bu durumun farkında olmadığını söyleyerek yaşananlara şu ifadelerle sert çıktı:

SSFS
"İnsanlar çok tuhaf. Ne demişler, acı duyuyorsan canlısın, başkasının acısını da duyuyorsan insansın. Yaşamadan bilemezsin benim yaşadığım o acıyı. Ben o an onun ne yaptığının bile farkında değilim ki, benim dünyam kararmış, nereden bileyim ne çekiyor. Bizim Zihni ile çekilmiş ama onun da rızası yok; yani o da aslında çok rahatsız olmuş. Eğer ben o an fark etseydim onu oradan kovardım. Bu çok densizce bir hareket. Mesela Halit’in cenaze töreninde de bankta oturuyorduk birkaç ünlü arkadaşımızla. Biri geldi arkamıza geçti fotoğraf için, kovduk yani. Şener Şen çok iyi yapmıştı o tepkisiyle."

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Cihat Tamer
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