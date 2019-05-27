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Usta oyuncu Eşref Kolçak, eşi ve oğlunun yanına defnedilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yaşamını sürdüren ve dün akşam saatlerinde Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, vasiyeti üzerine, yarın ikindide düzenlenecek törenin ardından, oğlu Harun Kolçak ile eşi Özcan Kolçak'ın yanına defnedilecek.

Feyzi SARIKAYA-Berktuğ ÖNCÜ/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde yaşamını sürdüren ve dün akşam saatlerinde Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, vasiyeti üzerine, yarın ikindide düzenlenecek törenin ardından, oğlu Harun Kolçak ile eşi Özcan Kolçak'ın yanına defnedilecek. Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırılan usta oyuncu, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Gemlik'teki evine dönen Eşref Kolçak, sağlık durumu tekrar ağırlaşınca, Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ünlü oyuncu, dün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. OĞLU VE EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK Usta oyuncu Eşref Kolçak'ın vasiyetinin, 9 yıl önce vefat eden eşi Özcan Kolçak ile 2017 yılında hayatını kaybeden oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedilmek olduğu öğrenildi. Ayrıca usta oyuncunun, bir süre önce kendi mezar taşını da yaptırdığı görüldü. Kolçak, yarın ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek. 'DUAYEN BİR SANATÇIYDI' Ünlü oyuncunun ölüm haberiyle, sanatçı arkadaşları ve yakınları Gemlik Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastaneye gelen sanatçılardan, ünlü oyuncu Cahit Kaşıkçılar DHA'ya konuşarak üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi, ''Üzüntülüyüz. Örnek aldığımız duayen bir sanatçıydı. Bursa'da görüştüğümüz, birlikte çalıştığımız günler oldu. Uzun zamandır Bursa Devlet Hasatanesi'nde tedavi görüyordu. Ben turnelerim sebebiyle çok ilgilenemedim ancak oyuncu arkadaşımız Mehmet Vanlıoğlu, kendisiyle yakından ilgilendi. Daha sonra Gemlik'te tedaviye alındığını öğrendik. Dün de bu acı haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağolsun'' dedi.

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