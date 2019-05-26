HABER

Usta oyuncu Eşref Kolçak, hayatını kaybetti - ARŞİV 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 21:48 | Son Güncelleme

YEŞİLÇAM'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- YEŞİLÇAM'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşamını sürdüren Yeşilçam'ın usta oyunucusu Eşref Kolçak, ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kolçak, döndüğü Gemlik'te bir süre önce sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ünlü oyuncu, bugün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Ünlü sanatçının cenazesinin, salı günü Gemlik'te toprağa verileceği belirtildi.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Kayserispor maçında sürpriz evlenme teklifiKayserispor maçında sürpriz evlenme teklifi
Ekrem İmamoğlu Kartal'da vatandaşlara hitap ettiEkrem İmamoğlu Kartal'da vatandaşlara hitap etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

İzmir'de kanlı infaz! Dayısına kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.