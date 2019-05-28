HABER

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2019 18:23 | Son Güncelleme

Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Eşref Kolçak, yakınlarının ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Eşref Kolçak, yakınlarının ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kolçak, daha önce kendi hazırlattığı İlçe Mezarlığı’ndaki 2017’de vefat eden oğlu Harun Kolçak’ın yanına defn edildi.
Pazar akşamı tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde 92 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Eşref Kolçak yüzlerce sevenin katılımıyla Gemlik Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından Gemlik İlçe Mezarlığı’na defnedildi. 30 yıldır Gemlik’te yaşayan usta sanatçı yaklaşık 3 ay önce ciğerlerinden geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi gördü. Daha sonra taburcu edilen Kolçak, eve geldikten 5 gün sonra tekrar rahatsızlanıp Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada 1 aydır tedavi gören usta sanatçı çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Usta sanatçının cenazesine sanatçı dostları Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Berhan Şimşek, Türkan İnanoğlu ve çok sayıda seveni katıldı.
Eşref Kolçak’ın ardından konuşan sanatçı dostları "Türk sineması önemli bir değerini kaybetti. Eşref Bey sinema aşığıydı. Hep sahnede ölmek istediğini söylerdi. Çok üzgünüz büyük bir değeri kaybettik" dedi.
Gemlik İlçe Mezarlığı’nda eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak’ın yanına defn edilen Eşref Kolçak’ın hazırlattığı mezar taşına, "Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır" yazdırması dikkat çekti.

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.