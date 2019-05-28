Usta oyuncu Eşref Kolçak oğlunun yanında toprağa verildi...

Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Eşref Kolçak, yakınlarının ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kolçak, daha önce kendi hazırlattığı İlçe Mezarlığı’ndaki 2017’de vefat eden oğlu Harun Kolçak’ın yanına defn edildi.

Pazar akşamı tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde 92 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Eşref Kolçak yüzlerce sevenin katılımıyla Gemlik Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından Gemlik İlçe Mezarlığı’na defnedildi. 30 yıldır Gemlik’te yaşayan usta sanatçı yaklaşık 3 ay önce ciğerlerinden geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi gördü. Daha sonra taburcu edilen Kolçak, eve geldikten 5 gün sonra tekrar rahatsızlanıp Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada 1 aydır tedavi gören usta sanatçı çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Usta sanatçının cenazesine sanatçı dostları Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Berhan Şimşek, Türkan İnanoğlu ve çok sayıda seveni katıldı.

Eşref Kolçak’ın ardından konuşan sanatçı dostları "Türk sineması önemli bir değerini kaybetti. Eşref Bey sinema aşığıydı. Hep sahnede ölmek istediğini söylerdi. Çok üzgünüz büyük bir değeri kaybettik" dedi.

Gemlik İlçe Mezarlığı’nda eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak’ın yanına defn edilen Eşref Kolçak’ın hazırlattığı mezar taşına, "Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır" yazdırması dikkat çekti.