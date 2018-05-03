Usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı

Kızı Almula Merter de Instagram hesabından bir mesaj yayınladı.

İşte Almula Merter'in duygusal mesajı:

"Canım babacım, paşam, kahramanım, aşkım, varoluşum, atam nolur toparla kendini. Ben senin sesini duymadan, nefesini desteğini gücünü hissetmeden varolamam ki...

Torunların seni görmek için doğumgününü bekliyor. Pasaportları çıkmış olacak ve sana sürpriz yapacaklar. Kızım dedeme söyleme dedi, lütfen sırrımızı sakla olur mu?

Çok heyecanlı büyük dede için. Şimdiden onun kahramanısın, tıpkı benim her anımda olduğun gibi. Daha çok danslar yapacağız beraber, kızım büyük heyecanla vals yapmayı bekliyor seninle.

Nolur babacım sen çok güçlüsün. Seni çok seviyorum. Tanrım ne olur yıllardır beklediğim büyük aile mutluluğunu yaşamamıza izin ver. Lütfen tanrım lütfen..."

FERDİ MERTER KİMDİR?

19 Haziran 1939 İstanbul doğumlu olan Ferdi Merter Fosforoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, yönetmen, seslendirme sanatçısıdır

İlk kez 1940 yılında Tosun Paşa filminde kamera karşısında yer aldı. Akabinde yaklaşık 20 filmde çocuk ve genç oyuncu olarak devam etti. 1945 yılında Yeşilçam'da dublaj sanatçılığı yapmaya başladı. Ferdi ismini dublaj hocası olan Ferdi Tayfur'dan (dublaj sanatçısı) almıştır. 1958 yılına değin İstanbul'da sinema ve tiyatro çalışmaları yapmanın ardından, 1959 yılında konservatuvara giren sanatçı, İtalyan Lisesi'nin ardından, 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1963 yılında Sivas'ta askerliğini yaptıktan sonra, 1965 yılında halen evli olduğu eşi Cansın Hanım'la evlenmiştir.