Usta oyuncu Ferhan Şensoy: "Babam tiyatrocu olmamı istemiyordu"

Ferhangi Şeyler, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı ve İçinden Tramvay Geçen Şarkı gibi birçok eseri sahneleyen 70 yaşındaki usta oyuncu, gerçekleştirdiği röportajda hayatına dair bilinmeyenlerden söz etti. Usta oyuncu, kurucusu olduğu ortaoyuncular derneğinin oyuncuları tarafından gelen sorulara yanıt verdi. Şensoy, konuşmasında tiyatro ve özel hayatına ilişkin itiraflarda bulundu.

Ferhan Şensoy: "Babam benimle hiç guru duyduğunu söylemedi"

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, kariyeri ve özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Sait Faik gibi ismi bilinen cismi bilinmeyen bir yazar olmak isterdim Şensoy, "Bu kadar meşhur olmasaydım şunu daha rahat yapardım' dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna, "Ortaoyuncular 1980 yılında 'Şahları da Vururlar' ile başladı, 5 yıl oynadık. Meşhur olmanın sıkıntılarını yazıyorum zaten kitaplarımda. Eskiden herkes cebinde fotoğraf makinesi taşımıyordu, imzalı resim istiyorlardı. Şimdi herkesin elinde bir cep telefonu, 'Selfie çekebilir miyiz?' manyaklığı. Ben de Sait Faik gibi ismi bilinen cismi bilinmeyen bir yazar olmak isterdim" yanıtını verdi.

Benim bu dijital şeylerle alakam yok Dijital platformlarda bir projesinin olup olmadığı sorulan Şensoy, "Benim bu dijital şeylerle alakam yok. 'Şahları da Vururlar'ı yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı" ifadelerini kullandı.

Yazmak benim için yalnız bir serüven Yazmak için herhangi bir ritüelinin olup olmadığı, yazmak için nelere ihtiyaç duyarsınız şeklinde soruya usta oyuncu, "Yazma ritüelim yok. Geceleri yazarım, sessizlikte yazarım. Kalabalık bir aileyken yazmak için odama çekilirdim, bazen otele giderdim. Sonra çocuklarım büyüdü, onlar da anlayışla karşıladılar bu durumu. Yazmak benim için yalnız bir serüven. Kavuk büyük bir sorumluluktu, Rasim’e (Öztekin) devrettim, o da Şevket’e devretti. Bu sorumluluktan kurtulmak bana huzur oldu. Bundan sonra tek derdim dosyalarımı kitap eylemek ve ortaoyuncuların devamı..." şeklinde konuştu.

Babam tiyatrocu olmama karşıydı Kariyer hayatının yanı sıra özel hayatına ilişkinde samimi itiraflarda bulunan usta oyuncu, babası Yusuf Cemil Şensoy'un tiyatrocu olmasını istemediğini vurgulayarak, "Babam tiyatrocu olmamı istemiyordu. Sürüneceğimi düşünüyordu. 'Şahları da Vururlar'ın 3'üncü yılında izlemeye geldi annemle. Heyecandan ölmek üzereydi. Ben sahneye çıkınca babam suratıma hiç gülmedi. Ben yokken kahkahalar atıyor, ben çıkınca sus pus. Yıllar sonra bir akrabamıza şöyle demiş: 'Ferhan çok büyük işler başardı. Hiç tahmin edemediğim yerlere geldi, onunla gurur duyuyorum.' Babam benimle gurur duyduğunu bana hiç söylemedi" dedi.

Ferhan Şensoy kimdir? Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951 tarihinde Samsun'da dünyaya gelmiştir. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.