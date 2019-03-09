Usta oyuncu Güven Hokna DSP Üsküdar adayı oldu! Seçim sloganı sosyal medyayı yıktı

Ekranların efsane dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde Hayriye karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu DSP'den Üsküdar Belediye Başkan Adayı oldu. Dizinin meşhur repliğini slogan yapan Hokna, "Ağzımızın tadı kaçmasın Üsküdar" diyerek vatandaşlardan oy istedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ



Güven Hokna'nın seçim sloganı sosyal medyada büyük ses getirdi. Sloganı gören kullanıcılar, usta oyuncuyla ilgili esprili yorumlar yaptı.

"FERHUNDE İLE BARIŞ"

Dizi karakteriyle özdeşleşen slogana bir takipçinin "Ferhunde ile barış, bir oy bir oydur" yorumu olay oldu.

İşte sosyal medyada öne çıkan diğer yorumlar;



