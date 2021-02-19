HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Usta oyuncu korona virüse yenik düştü

Usta oyuncu korona virüse yenik düştü

19.02.2021 16:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Usta oyuncu korona virüse yenik düştü

Malatya’da çekimleri süren ’Gizemli Köy’ adlı filmde oynayan usta oyuncu Toygun Ateş, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Sinema filmi için Malatya’da bulunan ünlü oyuncu 9 gün önce korona virüs testi pozitif çıkınca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılmış ve bir süre sonra durumu kötüye gidince entübe edilmişti.

Malatya’da çekimleri süren ’Gizemli Köy’ adlı filmde oynayan usta oyuncu Toygun Ateş, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sinema filmi için Malatya’da bulunan ünlü oyuncu 9 gün önce korona virüs testi pozitif çıkınca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılmış ve bir süre sonra durumu kötüye gidince entübe edilmişti. 67 yaşındaki usta oyuncunun cenazesinin hastane morguna kaldırıldığı ve ailesinin gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Toygun Ateş kimdir?
2 Haziran 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. Toygun Ateş, 1976’dan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam ediyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Son Dakika: 9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandıSon Dakika: 9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı
Trendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımlarıTrendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları

En Çok Okunan Haberler

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Son Dakika: Yargıtay'dan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında flaş karar

Yargıtay'dan Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında flaş karar

Son Dakika: Yalova'da koronavirüs vaka sayısındaki düşüş, vatandaşları sevindirdi

Vaka sayısındaki düşüş Yalovalıları sevindirdi

Son Dakika: 9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı

Son Dakika: 9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı

Çanakkale'de pizzacı kılığına giren polisten kumar baskını

Film gibi operasyon! Polis pizzacı kılığına girip yakaladı

2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF 2. dönem kayıtları ne zaman yenilecek? AÖF Bahar Dönemi ders seçme tarihi!

AÖF kayıt yenileme ücreti ve günleri belli oldu!

Mersin'deki 'gizemli ev' Google'ın haritalar hizmetinde işaretlendi

Türkiye günlerce 'gizemli evi' konuşmuştu! Google'dan dikkat çeken adım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.