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Usta oyuncu Metin Çoban hayatını kaybetti

03.11.2020 23:44 | Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Metin Çoban hayatını kaybetti

Sayısız oyunda önemli roller üstlenen usta tiyatrocu Metin Çoban yaşamını yitirdi. Acı haber, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından duyuruldu.

Usta sanatçı Metin Çoban, vefat etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı, tiyatro oyuncusu ve besteci Metin Çoban’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı dileriz.

Metin Çoban’ın cenaze töreni, 4 Kasım 2020 Çarşamba günü (yarın) saat 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecektir. Sanatçı, öğle vaktinde Maltepe Gülsuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir."

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METİN ÇOBAN KİMDİR?

Sanatçı tiyatroya amatör olarak Kadıköy Halkevi'nde başladı. Okul temsilleri ve seyirlik oyunlarda rol aldıktan sonra profesyonelliğe ilk adımını Atilla Opereti’nde attı. Bu arada Muhittin Sadak'ın Şehir Korosu ve Nedim Otyam'ın kurduğu koroda yer aldı. Daha sonra Necati Başara, Ahmet Yamacı, Orhan Dağlı ve Feriha Tunceli'nin eğitmenliklerinde Türk Halk Müziği, Neveser Kökdeş ve Ferudun Darbaz eğitiminde de Türk Sanat Müziği çalışmalarında bulundu. Ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Sayısız oyunda önemli roller aldı. Yerli oyunlar için oyun müzikleri besteledi. Radyo tiyatrolarında oyunlar yönetti. Emekli olduktan sonra da sahneyi bırakmayan Metin Çoban son olarak “On İki Öfkeli Adam” ve "Komik-i Şehir Naşit Bey" adlı oyunlarda rol aldı.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Kafkas Tebeşir Dairesi, Keşanlı Ali Destanı, Fermanlı Deli Hazretleri, İstanbul’un Gözleri Mahmur, Çatıdaki Çatlak, Estepeta Püf, Kedi, Leyla İle Mecnun, Dört Kişilik Bahçe, Bizans Düştü, Köşebaşı, Allah’ın Dediği Olur, Büyük İkramiye, İki Kova Su, Sezuan’ın İyi İnsanı, Eşeğin Gölgesi, Utanmazın Defteri, Hasır Şapka, Vişne Bahçesi, Mecbur Adam, İrmikoğlan, Kralın Kısrağı, Bir Kavuk Devrildi, Kendini Bulmak, Hapşırıklı Kral, Romeo ve Juliet, Kara Kız, Anna Karenina, Paralar Bankada, Sokrates Savunuyor, Erkek Satı, İlk Göz Ağrısı, Aynaroz Kadısı, Mektep Arkadaşı, Baş Sayfa, Sonuna Kadar, Atinalı Timon, İktidar, Gecenin Sonu, İpler Elimizde Değil, Chaillot’taki Deli, Hamlet, Gülnihal, Coriolanus, Yeşil Kurbağa, Zalamea Kadısı, Kökler, On İkinci Gece, Deli İbrahim, Meraki, 3. Selim, Genç Osman, Figaro’nun Düğünü, Kuklacı, Kubilay, Orman, Cyrano De Bergerac, Maius, Neden Olmasın, Pinokyo, Krallar Da Ölür, Hırçın Kız, Oyuncaktaki Sır, Kösem Sultan.

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