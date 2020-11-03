Usta oyuncu Metin Çoban hayatını kaybetti

Usta sanatçı Metin Çoban, vefat etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı, tiyatro oyuncusu ve besteci Metin Çoban’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı dileriz.

Metin Çoban’ın cenaze töreni, 4 Kasım 2020 Çarşamba günü (yarın) saat 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecektir. Sanatçı, öğle vaktinde Maltepe Gülsuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir."

METİN ÇOBAN KİMDİR?

Sanatçı tiyatroya amatör olarak Kadıköy Halkevi'nde başladı. Okul temsilleri ve seyirlik oyunlarda rol aldıktan sonra profesyonelliğe ilk adımını Atilla Opereti’nde attı. Bu arada Muhittin Sadak'ın Şehir Korosu ve Nedim Otyam'ın kurduğu koroda yer aldı. Daha sonra Necati Başara, Ahmet Yamacı, Orhan Dağlı ve Feriha Tunceli'nin eğitmenliklerinde Türk Halk Müziği, Neveser Kökdeş ve Ferudun Darbaz eğitiminde de Türk Sanat Müziği çalışmalarında bulundu. Ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Sayısız oyunda önemli roller aldı. Yerli oyunlar için oyun müzikleri besteledi. Radyo tiyatrolarında oyunlar yönetti. Emekli olduktan sonra da sahneyi bırakmayan Metin Çoban son olarak “On İki Öfkeli Adam” ve "Komik-i Şehir Naşit Bey" adlı oyunlarda rol aldı.