Usta oyuncu Perihan Savaş Arnavutluk'taki sinemaseverlerle buluştu

Türk filmlerinin sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da milyonlarca izleyiciye ulaştığını dile getiren Cengiz, "Türk sinemasının yapımcı, yönetmen, oyuncu, senarist ve teknik ekipleri uluslararası alanda önemli sinema ödülleri kazanmaktadır. Türk dizilerinin Arnavutluk'taki popülaritesini biliyoruz. Bu gibi etkinlikler sayesinde geçmişten günümüze Türk sinemasının da Arnavutluk'ta daha fazla ilgi görmesini temenni ediyorum." dedi.

Söyleşinin açılışında selamlama konuşması yapan Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz, Türk sinemasının özellikle son 10 yılda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yükseldiğini ifade etti.

Savaş ise söyleşide sinemaseverlerle buluşmaktan onur duyduğunu ifade ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

Savaş, "Öncelikle sinema ve sanat bizim kültürümüzü anlatan, kültürümüzü yansıtan çok önemli bir sanat kolu. Sinema olsun, tiyatro olsun. Gördüğünüz gibi diziler, sinema bizi sizlerle buluşturuyor. Farklı kültürden, farklı dinden insanlara biz kendi kültürümüzü anlatabiliyoruz. Bunun desteklenmesi ve daha çoğalması, birtakım ülkelerde bu kadar çok sevilmesinin nedeni de gerçekten bu işi sevgiyle, saygıyla ve bunu sadece salt şöhret olmadan sanat adına yaptığımız içindir diye düşünüyorum." dedi.

Beş yaşında şehir tiyatrolarının çocuk bölümünde sanat hayatına adım attığını söyleyen Savaş, bir süre tiyatrolarda oynadığını, ardından sinemaya başladığını belirtti.

Film ve dizilerin çekimlerinde yaşanan zorluklara da değinen Savaş, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle oyuncuların işinin kolaylaştığını, ancak daha önceki yıllarda mevcut olan sevgi ve özgüvenin mevcut olmadığını ifade etti.

Arnavutluk'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaş, Arnavutların çok sevilen ve Türklere benzeyen bir toplum olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşlarının da desteklediği "Türk Filmleri Haftası", Türk sinema oyuncusu Gürkan Uygun'un katılımıyla 30 Mart'ta sona erecek.

