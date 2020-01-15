Usta oyuncu Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlanıyor

'Aşk-ı Memnu' dizisinin efsane karakterlerinden 'Hilmi Bey'i Recep Aktuğ dün hayatını kaybetti. Usta oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanıyor.

Birçok başarılı projede yer alan usta oyuncuyu son yolculuğunda dostları yalnız bırakmadı.

Recep Aktuğ'un vefatının ardından ünlü isimler sosyal medyada üzüntülerini ifade etmişti. Rol arkadaşı Nebahat Çehre, Instagram'da Recep Aktuğ'un fotoğrafını paylaşarak, "Sözler bazen anlamlarını yitirir. Işıklar içinde uyu güzel adam. #recepaktuğ" yazdı.

Sanatçı Ferhat Göçer, Twitter'dan "Sanat camiamızın çok değerli bir üstadı.... Ağabeyimiz Recep Aktuğ vefat etti... Çok üzgünüm... Toprağı bol, mekanı cennet olsun..." paylaşımında bulundu.

Müzisyen Selçuk Ural, "Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun... Çok üzgünüm, çok erken oldu arkadaşım." sözleriyle üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Aktuğ için Oda Tiyatrosu ve Oyuncular Sendikası da başsağlığı mesajı yayımladı. (DHA)