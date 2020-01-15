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  4. Usta oyuncu Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta oyuncu Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Uzun zamandır KOAH tedavisi gören oyuncu Recep Aktuğ dün hayatını kaybetti. Usta oyuncu bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanıyor. Aktuğ'un cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Usta oyuncu Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlanıyor

'Aşk-ı Memnu' dizisinin efsane karakterlerinden 'Hilmi Bey'i Recep Aktuğ dün hayatını kaybetti. Usta oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Birçok başarılı projede yer alan usta oyuncuyu son yolculuğunda dostları yalnız bırakmadı.

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Recep Aktuğ'un vefatının ardından ünlü isimler sosyal medyada üzüntülerini ifade etmişti. Rol arkadaşı Nebahat Çehre, Instagram'da Recep Aktuğ'un fotoğrafını paylaşarak, "Sözler bazen anlamlarını yitirir. Işıklar içinde uyu güzel adam. #recepaktuğ" yazdı.

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Sanatçı Ferhat Göçer, Twitter'dan "Sanat camiamızın çok değerli bir üstadı.... Ağabeyimiz Recep Aktuğ vefat etti... Çok üzgünüm... Toprağı bol, mekanı cennet olsun..." paylaşımında bulundu.

Müzisyen Selçuk Ural, "Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun... Çok üzgünüm, çok erken oldu arkadaşım." sözleriyle üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika! Aşk-ı Memnu’nun Hilmi Bey’i Recep Aktuğ hayatını kaybetti (Recep Aktuğ kimdir?)Son dakika! Aşk-ı Memnu’nun Hilmi Bey’i Recep Aktuğ hayatını kaybetti (Recep Aktuğ kimdir?)

Aktuğ için Oda Tiyatrosu ve Oyuncular Sendikası da başsağlığı mesajı yayımladı. (DHA)

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