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Usta oyuncu Robert De Niro'nun set kazası

17.05.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü usta oyuncu Robert De Niro, Killers of The Flower Moon filminin çekimleri sırasında bacağından yaralandı. Usta oyuncunun kuadriseps kaslarında zedelenme olduğu öğrenildi.

Usta oyuncu Robert De Niro'nun set kazası

Robert De Niro; Martin Scorsese'nin yeni film projesi Killers of The Flower Moon'un setinde talihsiz bir kaza geçirdi.

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Sette yapılan çekimler sırasında Robert De Niro, bacağından yaralandı. 77 yaşındaki usta oyuncunun kuadriseps kaslarında zedelenme olduğu belirtildi. De Niro'nun yaralanmasını sonrasında konuşan menajeri, "Üç hafta daha çekim yapılması planlanmadığı için, bu durum prodüksiyonu engelleyici olmayacak" dedi.
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David Grann'in romanından uyarlanarak filmleştirilen Killers of the Flower Moon'da, Osaga cinayetleri ve FBI’ın doğuşu konu ediliyor. Filmde De Niro'nun yanı sıra Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal gibi isimler de rol alıyor.

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Kuadriseps kasları: Uyluğun ön kısmında yer alan dört başlı bir kastır. Kuadriseps kasları tendonları ile kemiklere yapışır. Bu kaslar kasıldığında ilgili tendonları ile kemikleri kendilerine çekerek hareket ettirir. Asıl görevi diz eklemini düz hale getirmektir.

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