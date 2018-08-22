Usta oyuncu Taner Barlas rolüne alışmak için sokaklarda yatıp kalkıyor

Türk sinemasının ve tiyatrosunun duayen oyuncularından, yönetmenlerinden Taner Barlas, yeni bir filmle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Usta oyuncu, role girmek için sokaklarda yatıp kalkıyor.
PARKLARDA YATAN PROFESÖRÜ CANLANDIRIYOR
Taner Barlas'ın sokak köpekleriyle arkadaşlık eden, parklarda yatan 'Profesör'ü canlandırdığı 'Bücür'ü Levent Kırca'nın oğlu Umut Kırca yönetirken filmin başrollerinde Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli, Durul Bazan, Ümit Erdim ve Dolunay Soysert yer aldı.
İŞİNE OLAN BAĞLILIĞI HAYRAN BIRAKIYOR
Habertürk'ün haberine göre, Taner Barlas, 'Bücür'deki rolüne parklarda sabahlayarak hazırlandı. 71 yaşındaki Barlas, çekimler sırasında da sıcak havaya rağmen İstanbul sokaklarında kilometrelerce koşarak işine olan bağlılığını ve saygısını gözler önüne serdi.
FİLM 21 EYLÜL'DE GÖSTERİME GİRECEK
Gösterime 21 Eylül'de girecek olan, Umut Kırca, Ömer Pınar ve Yaşar Arak'ın senaryosunu yazdığı 'Bücür', annesini bulmaya çalışan bir delikanlının yaşadığı maceraları hikâye ediniyor.
TANER BARLAS KİMDİR?
Sinema-Tiyatro sanatçısı, yönetmen ve yazar Taner Barlas 1947'de Burdur'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve LCC Tiyatro Okulu mezunu olan sanatçı, ayrıca pandomim eğitimi aldı. Tiyatro ve pandomim eğitimini İngiltere'de ve Polonya'da geliştirdi.
Ulusal ve uluslararası çeşitli tiyatro ve pandomim festivallerine katıldı, oyunlar sergiledi. Çeşitli tiyatro ve pandomim oyunları yazdı, yönetti ve oynadı. 1984 yılında Taner Barlas Mim Tiyatro'yu kurdu. 5 yıl sanat yönetmenliğini yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum