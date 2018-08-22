Usta oyuncu Taner Barlas rolüne alışmak için sokaklarda yatıp kalkıyor

Türk sinemasının ve tiyatrosunun duayen oyuncularından, yönetmenlerinden Taner Barlas, yeni bir filmle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Usta oyuncu, role girmek için sokaklarda yatıp kalkıyor.

PARKLARDA YATAN PROFESÖRÜ CANLANDIRIYOR

Taner Barlas'ın sokak köpekleriyle arkadaşlık eden, parklarda yatan 'Profesör'ü canlandırdığı 'Bücür'ü Levent Kırca'nın oğlu Umut Kırca yönetirken filmin başrollerinde Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli, Durul Bazan, Ümit Erdim ve Dolunay Soysert yer aldı.

İŞİNE OLAN BAĞLILIĞI HAYRAN BIRAKIYOR

Habertürk'ün haberine göre, Taner Barlas, 'Bücür'deki rolüne parklarda sabahlayarak hazırlandı. 71 yaşındaki Barlas, çekimler sırasında da sıcak havaya rağmen İstanbul sokaklarında kilometrelerce koşarak işine olan bağlılığını ve saygısını gözler önüne serdi.

FİLM 21 EYLÜL'DE GÖSTERİME GİRECEK

Gösterime 21 Eylül'de girecek olan, Umut Kırca, Ömer Pınar ve Yaşar Arak'ın senaryosunu yazdığı 'Bücür', annesini bulmaya çalışan bir delikanlının yaşadığı maceraları hikâye ediniyor.