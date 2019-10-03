HABER

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ünal Bey", "Kurtlar Vadisi"nde "Testere Necmi" karakterini canlandıran 62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun toprağa verildi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenen törenin ardından Levent Camisi'nde cenaze namazı kılınan Ünlüoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçının eşi Gülenay Kalkan'ın taziyeleri kabul ettiği cenazeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ay Yapım CEO'su Kerem Çatay, oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Yılmaz Erdoğan, Tamer Karadağlı, Ata Demirer, Selçuk Yöntem, Zafer Ergin, Zafer Algöz, Demet Akbağ, Can Yılmaz, Mahsun Kırmızıgül, Özgür Ozan katıldı.

Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği cenazede ayrıca Emre Belezoğlu, Metin Şentürk, Beyazıt Öztürk ve Erdil Yaşaroğlu'nun da aralarında olduğu ünlüler de yer aldı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Ulusal Yarışma’nın kısa ve belgesel filmleri belli olduUlusal Yarışma’nın kısa ve belgesel filmleri belli oldu
Ankara'da Mavi Masa'ya gelen şikayetlerde 'ulaşım' ilk sıradaAnkara'da Mavi Masa'ya gelen şikayetlerde 'ulaşım' ilk sırada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Tarık Ünlüoğlu vefat

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manavgat'taki bir kadın kasapların kabusu oldu!

Kasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandı

Ecem Balcı’nın cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi! Ağabeyi fenalık geçirdi

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Avcılar'daki yurt binaları tahliye edilecek!

Depremin ardından flaş karar! O binalar tahliye edilecek

Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.