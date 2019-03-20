Usta oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Ümit Yesin, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı Ümit Yesin, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından cenaze namazı kılındı. Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile ailesi ve sevenleri usta oyuncuyu son yolculuğuna uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından Yesin’in cenazesi defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı’na götürüldü.

