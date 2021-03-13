MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş yaşamını yitirdi

Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş yaşamını yitirdi

13.03.2021 13:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş yaşamını yitirdi

Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş, hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Niş'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş, vefat etti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

64 yaşında hayata gözlerini yuman Niş'in ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'
Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildiCenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

Vedat Milor'dan 'utandıran' patso itirafı

Vedat Milor'dan 'utandıran' patso itirafı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Onyekuru, Belhanda'nın yeni adresini açıkladı

Onyekuru, Belhanda'nın yeni adresini açıkladı

Taksim'de yolda yürüyen kadına kapkaç şoku

Taksim'de yolda yürüyen kadına kapkaç şoku

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sibel Can'dan flaş Karahan Çantay hamlesi!

Sibel Can'dan flaş Karahan Çantay hamlesi!

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Diğer Haberler

Cem Yılmaz'dan manidar mesaj: Eski aşklara yer yok

Cem Yılmaz'dan manidar mesaj: Eski aşklara yer yok

Ferdanur Başaran kimdir ve kaç yaşında ? Doya Doya All Star yarışmacısı Ferdanur Başaran biyografisi

Ferdanur Başaran kimdir ve kaç yaşında?

Son Dakika! Ünlü sosyal medya fenomeni Burry Soprano tutuklandı

Son Dakika! Ünlü fenomen tutuklandı

Levent Niş kimdir? Usta oyuncu ve yönetmen hayatını kaybetti

Usta oyuncu ve yönetmen hayatını kaybetti

Vedat Milor kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Vedat Milor kimdir?

Betül Böçkün kimdir, sevgilisi kim ve kaç yaşında? Doya Doya All Star yarışmacısı Betül Böçkün biyografisi

Betül Böçkün kimdir, sevgilisi kim ve kaç yaşında?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.