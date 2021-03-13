Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş yaşamını yitirdi

Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş, vefat etti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik.



Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/Gcvd7rqKPn — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 13, 2021

64 yaşında hayata gözlerini yuman Niş'in ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.



