Usta sanatçı Adile Naşit kimdir? Adile Naşit’in gerçek adı ne? Adile Naşit ne zaman ve neden öldü?

Kendisi gibi tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit, 2 evlilik yapmıştır. İlk eşi Ziya Keskiner’in ölümünden sonra Cemal İnce ile yuva kuran Adile Naşit’in bir de oğlu vardı. Ancak Naşit, 1966 yılında 16 yaşındaki oğlunu doğum gününden bir gün önce kaybetmiştir. Yeşilçam sinemasında sıcak ve samimi şekilde canlandırdığı anne karakterleri sebebiyle, 1985 yılında “Yılın Annesi” seçilmiştir.

Adile Naşit kimdir?

Adile Naşit olarak bilinen sanatçının gerçek adı Adela Özcan’dır. Adile Naşit, 17 Haziran 1930 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit'in babası komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır.

Adile Naşit, ilk eşi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal İnce ile evlendi. 16 yaşındaki oğlu Ahmet'i 16 Haziran 1966 tarihinde kaybetti.

Babası öldükten sonra okulunu bırakan Naşit, 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Halide Pişkin'in grubunda "Her şeyden Biraz" oyunu ile İstanbul turnesine çıkan Adile Naşit, sonradan Muammer Karaca'nın tiyatrosuna girdi.

1948-1951 arasında komedyen Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte kurdukları toplulukta çalıştı. Sonradan 1954'te döndüğü Muammer Karaca Tiyatrosu'nda 1960'a kadar çalıştı.

1961'de eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit Özcan ile birlikte kurdukları Naşit Tiyatrosu dağıldıktan sonra, 1963'ten 1975'e kadar "Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü" tiyatrosunda çalıştı.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra Hisseli Harikalar Kumpanyası, Neşe-i Muhabbet, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikallerde beğeni topladı.

Sinemaya girişi 1947 yılında Seyfi Havaeri'nin yönettiği Yara filmiyle oldu ancak 1970'lerde filmlerde yoğun olarak rol almaya başladı.

1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Hababam Sınıfı film serisindeki Hafize Ana rolüyle ün kazandı. Adile Naşit canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 1985 yılında Yılın Annesi seçildi.

Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet'in çektiği güldürü filmlerinde oynamıştır. Masalcı Teyze; TRT'de 1980 yılında TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün (1946-2003) yapımcısı olduğu Uykudan Önce isimli çocuk programıyla birlikte masalcı teyze diye anılmaya başladı. Masal ve öykü anlattığı bu program tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi görmüştür.