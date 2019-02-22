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Usta sanatçı Güven Hokna, Üsküdar Belediye Başkan adayı oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 22.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'da Üsküdar ilçe adaylarının tiyatro ve sinema sanatçısı Güven Hokna olduğunu belirterek, "31 Mart günü sandıklardan güvercinler uçacak inşallah." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, parti genel merkezinde tiyatro sanatçısı Güven Hokna ile görüştü. Görüşmenin ardından genel merkez önünde Hokna ile basın toplantısı düzenleyen Aksakal, DSP'nin son günlerde meşhur bir parti haline geldiğini belirtti.

'Seçimlere katılmamızdan rahatsız olan kesim var'

"Bizim seçimlere katılmamızdan rahatsız olan bir kesim var." diyen Önder Aksakal, DSP'nin 33 yıldır bu ülkede siyaset yapan ve defalarca ülke yönetiminde bulunan bir parti olduğunu vurguladı.
DSP'nin geçmiş dönemlerde, Ordu ve Eskişehir Büyükşehir ile Şişli'yi yönettiğini hatırlatan Aksakal, "O dönemde bu kentler belediyeciliği ve dürüst hizmeti o yaşamıştı. 31 Mart seçimlerinde de yine toplumun sevdiği, saydığı, değer verdiği adaylarımızla ve dürüst, yurtsever kalmayı başarabilmiş DSP olarak seçimlere katılacağız. Belki bu konuda çevreye rahatsızlık vermiş olabiliriz, onun için de özür dileriz." diye konuştu.
Aksakal, daha sonra Güven Hokna'nın Üsküdar Belediye Başkan adayları olduğunu açıklayarak, Hokna'ya başarılar diledi ve ilçede seçimleri kazanacağına inandığını ifade etti.

ÜSKÜDAR PROJESİNİ ANLATTI

ÜSKÜDAR PROJESİNİ ANLATTI
Aksakal, Güven Hokna ile DSP'nin Üsküdar'da "Cumhuriyet kent" projesini hayata geçireceğini bildirdi.

'ÜSKÜDAR SEÇİMLERDE PATLAMA YAPACAK'

'ÜSKÜDAR SEÇİMLERDE PATLAMA YAPACAK'
Hokna da Üsküdar'ın köklü ve kültürel geçmişi bulunan bir semt olduğunu belirterek, "Üsküdar seçimlerde müthiş bir patlama yapacak. İnşallah biz de buna vesile oluruz." dedi.
Önder Aksakal, bir soru üzerine DSP'nin aday listelerini tamamladığını ve zamanında il, ilçe seçim kurullarına verdiğini aktardı.

'SANDIKLARDAN GÜVERCİN UÇACAK'

'SANDIKLARDAN GÜVERCİN UÇACAK'
Şişli'de anketlerin ne durumda olduğu yönündeki bir soru üzerine Aksakal, "Biz de anketleri izliyoruz. Şişli adayımız Mustafa Sarıgül yüzde 60'lar düzeyinde oy potansiyeline sahip görünüyor. Sadece Şişli değil, Avcılar, Adalar, Kağıthane, Silivri, Beşiktaş, bu ilçelerde iddialı bir şekilde çalışıyoruz. 31 Mart günü sandıklardan güvercinler uçacak inşallah." yanıtını verdi. (AA)
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güven hokna DSP üsküdar

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