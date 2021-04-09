Usta sanatçı koronaya yenik düştü! Bülent Ersoy'un paylaşımı herkesi duygulandırdı

Ersoy paylaşımında "Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki ağabeycim. Mekanın cennet , melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı" ifadelerini kullandı.
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Yakın arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Bülent Ersoy da yaptığı paylaşımda "Derin üzüntü yaşıyorum. Notalar, güfteler ve besteler sensiz kaldı" ifadelerini kullandı.
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