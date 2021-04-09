Usta sanatçı koronaya yenik düştü! Bülent Ersoy'un paylaşımı herkesi duygulandırdı

Dostunun ölüm haberiyle yıkılan Bülent Ersoy ise birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Ersoy paylaşımında "Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki ağabeycim. Mekanın cennet , melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı" ifadelerini kullandı.