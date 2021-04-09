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  4. Usta sanatçı koronaya yenik düştü! Bülent Ersoy'un paylaşımı herkesi duygulandırdı

Usta sanatçı koronaya yenik düştü! Bülent Ersoy'un paylaşımı herkesi duygulandırdı

09.04.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zaman önce Kovid-19’a yakalanan ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen 81 yaşındaki usta sanatçı ve işletmeci Zeki Çetin, hayatını kaybetti.

Usta sanatçı koronaya yenik düştü!

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"
Dostunun ölüm haberiyle yıkılan Bülent Ersoy ise birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.
Ersoy paylaşımında "Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki ağabeycim. Mekanın cennet , melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı" ifadelerini kullandı.

ZEKİ ÇETİN KİMDİR?

ZEKİ ÇETİN KİMDİR?
17 Kasım 1940 Karabük'te dünyaya gelen Zeki Çetin, 1968 yılında Hafta Sonu Gazetesi'nin Altın Ses Yarışması'nı kazanıp sanat dünyasına girdi.
Sahne ve albüm çalışmaları yapan sanatçı, uzun yıllar işletmecilik yaparak ünlü isimleri sahneye de çıkardı.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Yakın arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Bülent Ersoy da yaptığı paylaşımda "Derin üzüntü yaşıyorum. Notalar, güfteler ve besteler sensiz kaldı" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bülent Ersoy
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