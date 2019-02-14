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Usta tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 16:00 | Son Güncelleme

ÜNLÜ tiyatro ve sinema oyuncusu Erdoğan Sıcak, Ataköy 5.

Usta tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak son yolculuğuna uğurlandı

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ tiyatro ve sinema oyuncusu Erdoğan Sıcak, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gören ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erdoğan Sıcak, salı günü hayatını kaybetti. 79 yaşındaki usta oyuncu Erdoğan Sıcak için, Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) da cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve sanat camiasından çok sayıda oyuncu katıldı. Yapılan törenin ardından Sıcak'ın cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Erdoğan Sıcak'ın eşi Aynur Sıcak, çocukları Bucak, Atam, Tutam, Günsenin Sıcak'ın yanı sıra, oyuncu dostları Cihat Tamer, Selahattin Taşdöğen, Yasemin Yalçın onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ailesi Erdoğan Sıcak'ın tabutu başında taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Sıcak'ın tabutu sevenleri tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Usta oyuncu Sıcak'ın cenazesi Yedikule Mezarlığına defnedildi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Erdoğan Sıcak'ın eşi Aynur Sıcak, "Hiçbir şey söyleyemiyorum. Allah sabır versin. Bir şey diyemeyeceğim. Sözün bittiği yer. Çok teşekkür ederim, sağ olun her şey için" dedi.

"ÇOK İYİ BİR OYUNCUYDU"
Usta oyuncu Sıcak'ın Kızı Tutam Sıcak, "Babamı kaybettiğim için üzgünüm. Çok üzgünüm. Babam salı günü bana, "beni gülümseyerek uğurlamalarını istiyorum" dedi. Bende onu gülümseyerek uğurlamaya çalışıyorum. Allah yardımcımız olsun. Babam KOAH hastasıydı. Zor nefes alıyordu ama çok güçlü bir insandı. Çokta iyi bir oyuncuydu. Salı günü o bana, ben iyiyim diye rol yaptı. Bende ona iyisin diye rol yaptım. Karşılıklı birbirimize rol yaptık. Ben gittikten sonra fenalaşmış. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"BABAM KENDİNİ TİYATROYA ADAMIŞ BİR İNSANDI"
Erdoğan Sıcak'ın oğlu Bucak Sıcak ise, "Babam kendini tiyatroya adamış bir insandı. Çok seviyordu. O yüzden her zaman yatsa kalksa hep tiyatroyla yatıp kalkıyordu. Tabi hastalığı çok zor bir hastalıktı. Koah hastasıydı. O yüzden çok mücadele etti. Hatta tiyatroyla ilgili bir kitap yazdı. Bir türlü yayınlatma fırsatı bulamadı. Bende onun için o kitapla ilgilenip yayınlatmaya çalışacağım ki, hiç olmazsa o dileği yerine gelsin" ifadelerini kullandı.

"ANSIZIN ARAMIZDAN AYRILDI"
Tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen, " Üzücü bir gün tabii ki. Erdoğan Abi ile 36 sene aynı tiyatroda oynadım. Türk bank çocuk tiyatrosunda. Orada da çok güzel arkadaşlarımız vardı. Teker teker hepsi gitti. Böyle bir şeyin olacağının da hiç belirtisi yoktu. Ansızın aramızdan ayrıldı da tabi çok üzüldük" dedi.

"NUR İÇİNDE YATSIN"
Tiyatro oyuncusu Yasemin Yalçın ise, "Hiç beklemediğimiz bir zamanda oldu. Oyunumuza hayırlı olsuna gelmişti. Provalarımızı izlemişti. Şoka girdik. Ayakta dimdik duran biriydi. Hastalığı falan yoktu. Gerçekten bizde abandone olduk. Nur içinde yatsın. Hiçbir şey yok şu andan itibaren, çok üzgünüz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Usta tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak son yolculuğuna uğurlandıUsta tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak son yolculuğuna uğurlandıUsta tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak son yolculuğuna uğurlandıUsta tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak son yolculuğuna uğurlandı

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