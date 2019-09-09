Usta tiyatrocu Dinçer Sümer hayatını kaybetti

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ usta tiyatrocu ve tiyatro yazarı Dinçer Sümer (81) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Dinçer Sümer, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. İzmirli tiyatrocu ve tiyatro yazarı Sümer için İzmir Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce yarın saat 14.00'te Konak Sahne'de anma töreni düzenlenecek. Usta oyuncu, anma töreninin ardından ikindide Hamidiye Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Urla Zeytinalanı Mezarlığı'nda defnedilecek.

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