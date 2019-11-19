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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:01 | Son Güncelleme

Devlet sanatçısı unvanına layık görülen ve yaşamı boyunca birçok başarıya imza atan usta tiyatrocu Yıldız Kenter için Levent Afet Yolal Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Devlet sanatçısı unvanına layık görülen ve yaşamı boyunca birçok başarıya imza atan usta tiyatrocu Yıldız Kenter için Levent Afet Yolal Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşlarının sel olduğu törende Kenter alkışlarla uğurlandı.
Devlet sanatçısı unvanına layık görülen ve yaşamı boyunca birçok başarıya imza atan usta sanatçı Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede önceki gün hayatını kaybetti. 91 yaşında hayata gözlerini yuman Yıldız Kenter için Levent Afet Yolal Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ünlü sanatçılar Erdal Özyağcılar, Orhan Gencebay, Demet Akbağ, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Müjdat Gezen ve usta tiyatrocunun çok sayıda seveni katıldı. Kenter’in Türk bayrağına sarılı ve etrafı beyaz çiçeklerle çevrili tabutunu sevenleri karanfillerle donattı. Törende Kenter’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Kenter’in naaşı Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.

“Türk tiyatrosunun değil dünya tiyatrosunun başı sağ olsun”
Yıldız Kenter’in çok önemli bir sanatçı olduğunu ifade eden Sanatçı Müjdat Gezen, “60 yıla yakın bir zaman bizim konservatuvarda hocamız sayılır. Dostluğumuz bugüne kadar devam etti. Dostluğumuz, sevgimiz, bizim ona olan saygımız var. Benim üzerimde çok emeği vardır. Emek kutsal bir şeydir. Onun için bu son yolculuk, bizim için fena oluyor. Türk tiyatrosunun değil dünya tiyatrosunun başı sağ olsun” diye konuştu.

“O istisna biriydi”
Yıldız Kenter’e Allah’tan rahmet dilediğini ifade eden sanatçı Orhan Gencebay, “Hepimizin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Yıldız ablamızla birçok çalışmamız oldu. Onlar da harikaydı. O istisna biriydi” ifadelerini kullandı.

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