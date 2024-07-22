Usta Yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önde gelen yazar Ferid Edgü’nün hayatını kaybettiğini yazar Metin Celal sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Celal, "Çağdaş Türk edebiyatının büyük ustalarından Ferit Edgü vefat etmiş. Ailesine, okurlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Edgü’nün eserlerini basan yayınevi Everest Yayınları, Edgü'nün vefatıyla ilgili "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" diyerek taziye mesajlarını iletti.
Çağdaş Türk Edebiyatının— Metin Celal (@mecezey) July 22, 2024
Büyük ustalarından
FERİT EDGÜ
VEFAT ETMİŞ.
Ailesine, okurlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/EsCjaVviIW
24 Şubat 1936 gününde İstanbul'da doğan Ferit Edgü İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı öğrenimini Paris'te sürdürdü. 1976-1990 yılları arasında kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda çağdaş Türk ve dünya yazarlarının, şairlerinin yapıtlarını yayınladı.
Bir Gemide adlı kitabıyla 1979 Sait Faik Armağanı, Ders Notları ile 1979 Türk Dil Kurumu Ödülü, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü aldı.
Abidin Dino, Yüksel Arslan, Bedri Rahmi, Eren Eyüboğlu, Füreya, Aliye Berger, Ergin İnan gibi sanatçılar üzerine yayınlanmış kitapları bulunuyor.