HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Usta Yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti

Usta Yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
22.07.2024 12:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hikaye ve romanlarıyla Türk edebiyatında önemli bir yeri olan usta Yazar Ferit Edgü, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Usta Yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önde gelen yazar Ferid Edgü’nün hayatını kaybettiğini yazar Metin Celal sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Celal, "Çağdaş Türk edebiyatının büyük ustalarından Ferit Edgü vefat etmiş. Ailesine, okurlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Edgü’nün eserlerini basan yayınevi Everest Yayınları, Edgü'nün vefatıyla ilgili "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" diyerek taziye mesajlarını iletti.

FERİT EDGÜ KİMDİR?

24 Şubat 1936 gününde İstanbul'da doğan Ferit Edgü İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı öğrenimini Paris'te sürdürdü. 1976-1990 yılları arasında kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda çağdaş Türk ve dünya yazarlarının, şairlerinin yapıtlarını yayınladı.

edgu

Bir Gemide adlı kitabıyla 1979 Sait Faik Armağanı, Ders Notları ile 1979 Türk Dil Kurumu Ödülü, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü aldı.

Abidin Dino, Yüksel Arslan, Bedri Rahmi, Eren Eyüboğlu, Füreya, Aliye Berger, Ergin İnan gibi sanatçılar üzerine yayınlanmış kitapları bulunuyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Profesörden 10 öğrenciye taciz! Öğrenciler her şeyi tek tek anlattı: Aldığı cezayı duyanlar isyan ettiProfesörden 10 öğrenciye taciz! Öğrenciler her şeyi tek tek anlattı: Aldığı cezayı duyanlar isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Yazar Türk Edebiyatı
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan’dan ilk sinyal geldi: Emeklilik sistemi reformu gündeme alındı

Erdoğan’dan ilk sinyal geldi: Emeklilik sistemi reformu gündeme alındı

'Tehlike çanları acı acı çalmaya başladı' Korkunç senaryoyu anlattı

'Tehlike çanları acı acı çalmaya başladı' Korkunç senaryoyu anlattı

Emekli maaşları fark ödeme tarihleri belli oldu: SGK duyurdu

Emekli maaşları fark ödeme tarihleri belli oldu: SGK duyurdu

Mersin'de terör halayı! Görüntüler skandal

Mersin'de terör halayı! Görüntüler skandal

10 yıldır kayıptı! Cesedinin bulunduğu yer şoke etti

10 yıldır kayıptı! Cesedinin bulunduğu yer şoke etti

Dışarı 40 derece içeri -10! Sıcaktan bunalan oraya akın ediyor! Soğuk nedeniyle kimse uzun süre kalamıyor

Dışarı 40 derece içeri -10! Sıcaktan bunalan oraya akın ediyor! Soğuk nedeniyle kimse uzun süre kalamıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.