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Ustalar Altınköy’de buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelecek olan ustalara ev sahipliği yaparak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını Altınköy’de Ankaralılarla buluşturacak.Altındağ Belediyesi, rengarenk bir şenliğe daha ev sahipliği yapacak.

Altındağ Belediyesi, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelecek olan ustalara ev sahipliği yaparak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını Altınköy’de Ankaralılarla buluşturacak.
Altındağ Belediyesi, rengarenk bir şenliğe daha ev sahipliği yapacak. 100 yıl öncesinin köy hayatını misafirlerine her ayrıntısıyla yaşatan Altınköy Açık Hava Müzesi’nde geleneksel el sanatları Ankaralılar ile buluşturulacak. Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenecek olan geleneksel el sanatları şöleninde unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, usta zanaatkarların canlı performanslarıyla sergilenecek. Şölende bakır işlemeden taş baskıya, tespih yapımından çini sanatına kadar 31 geleneksel el sanatı tüm ayrıntıları ile Altınköy’de hayat bulacak. 23 Ağustos Cuma günü başlayacak olan şölen, 1 Eylül Pazar gününe kadar sürecek. 31 el sanatı ustası tarafından gün boyu devam edecek etkinliklerde misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunulacak.

“Ülke genelinden ustalar katılacak”
Unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri ve sanatları yaşatmak için etkinlikler düzenlediklerinin altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altınköy’de güzel bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Düzenleyeceğimiz geleneksel el sanatları şöleninde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı Ankaralılarla bir araya getireceğiz. Şölenimiz 10 gün sürecek. Ben tüm hemşehrilerimizi Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen ustaların ellerinde şekil alacak eserleri görmeye davet ediyorum. Altındağ’ın kültür ve sanat şehri olması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.
Şölende kutnu dokuma, hakkaklık (metal hat oyma), sedef kakma sanatı, bakır işleme, taş baskı, bez bebek yapımı, telkari işleme, semercilik, ahşap yakma, Siirt battaniye dokuma, keçe yapımı, harem sabunları yapımı, kündekari, tespih yapımı, deri üzeri ebru sanatı, lüle taşı işleme, kağıttan mücevher sanatı, katı sanatı (deri oyma), cam üfleme sanatı, mozaik sanatı, ipek dokuma, yorgancılık, ahşap oyma sanatı, kaşık süsleme ve oyma sanatı, halı dokuma sanatı, baston yapımı, fanila dokuma, bıçak yapımı, ahşap oyuncak yapımı, çini sanatı, yemeni yapımı el sanatları yer alacak.

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